COVID-19 :

Nouveau revers pour le début du championnat du monde des rallyes. Après l’annulation du deuxième rendez-vous du calendrier, la Suède, en raison de l’augmentation de l’incidence du coronavirus dans le pays nordique, est désormais le premier, Monte Carlo, celui en échec par les nouvelles mesures restrictives du gouvernement français.

Il rebond de l’épidémie en France a forcé la mise en place de nouvelles restrictions dans 15 départements, les plus touchés par le coronavirus. Plus précisément, le couvre-feu a été prolongé, qui commencera désormais à 18 h 00, au lieu de 20 h 00, jusqu’à 6 h 00. Et deux des départements concernés sont précisément ceux de Hautes Alpes et Alpes Maritimes, c’est là que se déroule le parcours du Rallye de Monte-Carlo, qui devrait avoir lieu entre le 21 et 24 janvier.

Un nouveau coup dur pour les organisateurs, qu’ils ont déjà dû réajuster leur horaire au couvre-feu de 20h00, annulant le shakedown et raccourcir les étapes pour se conformer aux restrictions, en plus de interdire la présence de spectateurs. Maintenant, avec deux heures de moins à perdre, il leur est encore plus difficile de réaliser le test.

Malgré les déclarations optimistes de Yves Matton, le responsable du rallye de la Fédération internationale de l’automobile, qui a déclaré que “Il n’y a aucune garantie, mais pour le moment, nous pouvons être sûrs que Monte Carlo sera réalisé”, la situation est plus difficile chaque jour qui passe.

Ils contrastent avec les plaintes du champion, Sébastien Ogier, qui a critiqué activement et passivement que le WRC a été le championnat du monde qui a résisté à la crise des coronavirus le pire par rapport à la Formule 1 et au MotoGP. Et si en 2020 seuls 7 tests ont été contestés, en 2021 ils peignent à nouveau grossièrement.