COVID-19 :

Raphael a décidé de se prononcer sur la question ce lundi après la deux concerts ce qui a donné ce week-end dans le Centre WiZink de Madrid, et combien d’agitation a été causée par les mesures de sécurité contre la pandémie de coronavirus.

Le pavillon est venu accueillir 5000 téléspectateurs, et les critiques n’ont pas cessé depuis la tenue des événements, car plusieurs images sont apparues dans lesquelles il ne semble y avoir aucune distance de sécurité entre les participants à l’événement.

Compte tenu de cela, l’artiste lui-même a publié un Libération via votre compte personnel Instagram, donnant le merci à ses fans pour le soutien manifesté lors des concerts et pour être venu à sa défense plus tard, et expliquant que la sécurité de ses fans n’a pas été compromise.

Déclaration de Raphael

Raphael a publié sur ses réseaux sociaux une lettre dans laquelle il raconte comment se sont déroulés les concerts et ce qu’ils étaient Assurance: “J’écris ces lignes pour vous donner le merci pour l’immense soutien reçu durant ce week-end; non seulement à mes concerts, mais au culture sûre, en «échec et mat» depuis le début de la pandémie », a-t-il commencé par signaler.

“La crise sanitaire cause des mois plus que difficiles pour tout le monde, y compris le secteur culturel. Le plus loin possible, Je voulais m’engager à récupérer de la musique live. Nous avons travaillé très dur pour offrir un concert avec la plus stricte sécurité, prévention et, bien sûr, se conformer à la réglementation en vigueur. Ensemble, nous avons apporté notre grain de sable à la cause », a-t-il ajouté plus tard.

Pour finir, le chanteur a remercié son public pour leur présence et pour leur responsabilité civique: «Je suis très reconnaissant, surtout à vous, le public, et j’espère que nous le rencontrerons bientôt même sens des responsabilités que nous avons démontré à ce jour. Je t’aime », a-t-il conclu.

L’organisation et Ayuso le défendent

Les réseaux sociaux ont ciblé l’artiste, l’organisation et le gouvernement régional pour avoir permis à ces événements d’avoir lieu, mais à la fois l’organisation et le président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ils ont soutenu que toutes les mesures de sécurité avaient été appliquées.

«Il y a eu une normalité totale et toutes les mesures de sécurité ont été respectées.La capacité a été d’environ 30% et sans aucune incidence“a déclaré l’organisation.” L’image est confuse, car etLe Palais des Sports a une capacité de 16000 personnes et hier il était de 30%“Ajouta Ayuso.