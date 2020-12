COVID-19 :

LONDRES – Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé mercredi qu’une deuxième variante du coronavirus a été détectée “encore plus contagieuse” que la souche rapportée la semaine dernière.

Cette version de SARS-CoV-2, lié à des personnes qui ont voyagé au Royaume-Uni depuis l’Afrique du Sud, il est “très inquiétant” et semble contenir plus de mutations que celui qui a commencé à se propager rapidement dans le sud de l’Angleterre.

Compte tenu de l’émergence de cette souche, le gouvernement britannique imposera des restrictions «immédiates» sur les voyages en Afrique du Sud et des quarantaines strictes aux personnes qui sont revenues de ce pays au cours des deux dernières semaines et à leurs contacts.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent identifié deux cas de nouvelle souche sur son territoire, tous deux chez des personnes proches de personnes ayant voyagé ces dernières semaines.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement sud-africain pour sa rigueur scientifique et pour l’ouverture et la transparence avec lesquelles il a agi lorsque la nouvelle variante a été découverte ici”, a déclaré Hancock lors d’une conférence de presse.

Le ministre a annoncé dans le même temps que davantage de régions d’Angleterre entreraient dans le niveau maximal de restrictions contre la pandémie dans les prochains jours, compte tenu de l’expansion ces derniers jours de la souche qui a été signalée la semaine dernière, qui est apparemment transmise à plus rapide que les versions précédemment connues du virus.

Les scientifiques ont identifié la nouvelle souche en octobre, à Rio de Janeiro. Pour en savoir plus sur Telemundo, visitez now.telemundo.com

Suite à la détection de cette variante, plus de cinquante pays ont des déplacements limités depuis le Royaume-Uni.

Selon les derniers chiffres officiels, les infections sur le territoire britannique ont augmenté de 61,2% au cours des sept derniers jours, par rapport aux sept précédents.

En Angleterre, il y a déjà 17709 hospitalisés avec le COVID-19, de plus en plus près des 18974 hospitalisés qui ont été atteints au plus fort de la première vague de la pandémie, le 12 avril.

«Ces derniers jours, de nouvelles variantes du virus COVID-19 ont été signalées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Les virus mutent avec le temps, ce qui est naturel et attendu. Le Royaume-Uni a signalé que cette nouvelle variante se transmettait plus facilement, mais jusqu’à présent, rien ne prouve qu’elle soit plus susceptible de provoquer une maladie grave ou une mortalité … », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

“Ce Noël et le début de 2021 vont être une période difficile. La nouvelle variante rend tout beaucoup plus difficile car elle se propage beaucoup plus vite. Mais il ne faut pas abandonner, on sait qu’on peut contrôler ce virus”, a déclaré le ministre de la Santé.

Hancock a également signalé que le régulateur britannique avait déjà reçu les informations nécessaires pour examiner l’approbation du vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca.

“Le vaccin est notre moyen de sortir de tout cela. Malgré la difficulté de Noël et de l’hiver, nous savons que le pouvoir transformateur de la science nous aide à trouver un moyen”, a-t-il soutenu.