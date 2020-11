COVID-19 :

Ce dimanche, le traditionnel Rastro de Madrid revient après rester inactif pendant 37 dimanches consécutifs. Cela a été rapporté par le coordinateur général de la sécurité et des urgences de la mairie de Madrid, Javier Hernández, dans la commission de la branche à une question de Más Madrid. José Manuel Calvo, conseiller du parti municipal, a ensuite félicité les marchands car “Pendant six mois, ils ont subi le pouls d’un gouvernement qui voulait fermer le Rastro”, car ils croient au groupe municipal que voulait l’exécutif.

De nombreuses réunions ont duré jusqu’au 13 novembre dernier, la mairie et les associations de commerçants sont parvenues à un accord. le 22 novembre comme date de réouverture, “A condition que les circonstances de la pandémie ne l’empêchent pas”, précise le texte du consistoire.

Conditions de sa réouverture

El Rastro rouvrira ses portes avec son heures régulières, de 9h00 à 15h00, bien qu’avec de nombreuses modifications pour s’adapter aux recommandations sanitaires des autorités. Le premier changement a été le réduction de capacité 2,702 personnes. La police municipale sera chargée de la contrôler avec un système de drones.

D’un autre côté, tous les postes ne seront pas, si non environ 500, Quoi ils alterneront tous les dimanches et jours fériés. Ce seront séparés par un mètre et demi sur une superficie de plus de 31 000 mètres carrés et ne peuvent être situés sur les trottoirs pour éviter les foules et les désagréments pour les voisins. De plus, ils seront divisés en six secteurs: 81 postes à la Plaza de Cascorro, 190 à Ribera de Curtidores, 82 à Vara del Rey, 120 à Campillo del Nuevo Mundo, 16 à Carlos Arniches entre Mira el Río Alta et Carnero et 11 à Mira el Río Baja avec Carnero.

Enfin, les messages seront balisé sur la route et ils auront un système de géolocalisation pour les identifier sur la carte avec leur numéro Covid. Cet outil est également utilisé pour que les vendeurs et les visiteurs connaissent les emplacements et le type d’articles que chacun vend, selon les informations dont dispose le Consistoire. La mairie de Madrid installera également un point d’information pour les vendeurs ambulants dans le parc du Casino de la Reina.