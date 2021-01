COVID-19 :

Après plus de 40 heures de fête ininterrompue dans la rave illégale de Llinars del Vallès, dans la province de Barcelone, les Mossos sont enfin entrés dans l’entrepôt où ils se tenaient pour y mettre un terme. Peu avant midi, une douzaine de fourgons de police arrivés sur les lieux et les agents se sont rendus à l’intérieur des locaux pour ordonner la sortie de tous les assistants.

On estime qu’il y avait environ 200 personnes. Apparemment, tous les participants n’ont pas accepté volontairement de quitter le navire et il y aurait eu un incident avec les mossos.

Le ministère de la Santé de la Generalitat a ordonné aux Mossos qu’en dehors des sanctions imposées pour avoir enfreint les restrictions, toutes les personnes présentes sont identifiées afin qu’un suivi puisse être effectué en cas de détection d’un positif entre eux.

La fête a commencé vers 21h00 le 31 décembre, lorsque les voisins alerté la police de l’arrivée de nombreux véhicules dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville.

Depuis lors, les Mossos se sont limités à identifier et à sanctionner une poignée de participants qui ont quitté la “ rave ”, dont les organisateurs Ils avaient l’intention de prolonger jusqu’à ce lundi 4 janvier.

Les critiques des Mossos se sont intensifiées ces deux jours pour leur passivité, qui ont argumenté pour ne pas provoquer d’incidents graves s’ils agissaient avec force pour expulser les participants.

Peu avant l’expulsion, FECASARM, un employeur du secteur de la vie nocturne en Catalogne, avait demandé au gouvernement «puissance»Contre la« rave »et a dénoncé que« la plupart des partis illégaux »pour fêter l’arrivée de la nouvelle année« ont été célébrés sans être détectés ».

Les hommes d’affaires des discothèques et boîtes de nuit, fermés en raison des restrictions appliquées pour contenir la pandémie, se disent victimes de discrimination, car ils n’ont pas pu opérer depuis des mois, «alors qu’ils étaient dans une soirée illégale, sans aucun type de mesure de sécurité, il est autorisé à continuer à fonctionner en invoquant le principe de proportionnalité».

«De FECASARM, nous voulons montrer notre perplexité par le fait qu’à ce moment et après plus de 30 heures de course, la« rave »qui se déroule à Llinars del Vallès depuis hier soir n’est pas encore terminée. de l’année », précise l’entité dans un communiqué.

L’association regrette que, «si les discothèques légales dotées de mesures de santé et de sécurité ne sont pas autorisées à fonctionner, elles continuent de fonctionner sans que personne n’y mette fin».

Il considère également qu ‘«il est totalement inacceptable que ce parti illégal continue à fonctionner, sachant que toutes les infections qui surviennent avec sa célébration auront un impact négatif sur le secteur juridique, car en raison de la détérioration des indicateurs, sa réouverture sera encore retardée. ».

Le secrétaire général de la FECASARM, Joaquim Boadas, rappelle dans la note que la loi qui réglemente les divertissements publics et les activités récréatives “prévoit en cas de risque immédiat” la possibilité “d’adopter des mesures provisoires immédiates et, parmi elles, la suspension de l’activité, son expulsion et le scellage du matériel musical.

“En tout cas – ajoute la déclaration – la mesure provisoire immédiate doit être ratifié par l’autorité compétente, qui dans ce cas serait le ministère de la Santé en raison de la situation pandémique ».

L’entité regrette cependant “que ce qui aurait dû être fait il y a des heures était de quitter»Et identifiez les participants.

La FECASARM rapporte qu’elle a renvoyé à l’Intérieur, à la Santé et à la Protection civile les informations selon lesquelles elle avait “plusieurs partis de fin d’année” et qu’elle “n’a pas connaissance qu’ils ont été persécutés ou intervenus”.

L’entité, en revanche, exhorte la Generalitat à approuver d’urgence le plan sectoriel de la vie nocturne et à rouvrir les activités légales du secteur.

En ce sens, il est important de noter que le récent test réalisé à la Sala Apolo de Barcelone sur la participation à des spectacles “a permis de prouver qu’une activité nocturne, avec des conditions de sécurité, n’est pas source de risque de contagion”.

La FECASARM affirme qu’en raison de la fermeture du secteur en raison de la pandémie, les entreprises ont clôturé l’année 2020 avec des pertes cumulées de 3300 millions, ce qui peut signifier la fermeture définitive de 80% des locaux.