COVID-19 :

Le Lugo-Rayo a été joué, comme prévu, dimanche à 20h30.. Quelque chose qui a priori ne devrait pas être d’actualité, mais c’est parce que le club franjirrojo a demandé à la Liga de reporter le match à lundi. Cette demande était d’avoir plus de marge de manœuvre, après avoir connu samedi le positif au coronavirus de deux membres du staff Rayista. Cependant, un seul d’entre eux était réel, les résultats d’une PCR ultérieure confirmant les soupçons selon lesquels l’autre avait été un faux positif.

Ce samedi, l’équipe Rayo a subi différents tests. Les premiers tests ont donné un négatif généralisé de tous les joueurs, ce qui a fini par soutenir les résultats du dernier PCR. Cette situation a entraîné l’annulation du déplacement prévu pour samedi après-midi, reporter jusqu’à savoir ce qui était ressorti du dernier test. Par conséquent l’expédition a entrepris le voyage en terres galiciennes dimanche matin, le même jour de la réunion.

L’entraîneur du Rayo, Andoni Iraola, a été celui qui a donné quelques indications sur ce qui s’est passé lors de sa conférence de presse Anxo Carro. “Nous avions vraiment un positif, qu’il n’était pas un joueur, mais oui Cela nous a touchés parce que nous n’avons pas pu nous entraîner ensemble, ni regarder de vidéo … Nous avons fait plus de cinq heures de voyage Le jour du match. Ce n’était pas idéal et c’est pourquoi nous avons demandé à la Liga de jouer lundi, qui avait plus de matches, mais ils ne s’adaptent pas beaucoup à ce genre de choses. Nous l’avons joué et c’est tout », a-t-il déclaré.