COVID-19 :

COVID-19 nous laisse déjà six matchs reportés dans la Primera Iberdrola, ajoutant ceux que Rayo Vallecano allait jouer contre le Betis et le Deportivo les jours 6 et 7. “Le juge de la compétition a décidé de suspendre les matchs des jours 6 et 7 pour l’équipe de Madrid après avoir notifié un positif pour COVID -19 “, rapporté par la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

L’équipe Rayista n’a pas joué son match contre le Barça lors de la cinquième journée pour la même raison. Il faut se rappeler que les Santiso n’ont joué que deux jours dans cette nouvelle saison, après avoir commencé la Ligue plus tard en raison d’un retard dans leur pré-saison en attendant un protocole de santé. De cette façon, les madrilènes atteindraient la 8e journée de la Primera Iberdrola avec deux matchs disputés, devant disputer six matchs reportés sur un calendrier très serré.

La RFEF a indiqué au début de cette saison que la Ligue sera déclarée nulle, sans champion ni promotion ni relégation, Si 50% des matchs ne sont pas joués pour une cause majeure (COVID-19) avant le 30 juillet. Si plus de 50% des matchs sont joués, le classement sera pris en compte. Pour l’instant, la situation est sous contrôle, mais la peur commence à s’emparer de Primera Iberdrola, qui a déjà vu sa saison précédente suspendue en l’absence de huit jours pour être contestée en raison de la pandémie.