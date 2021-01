COVID-19 :

Madrid est en suspens car il ne sait pas si la quarantaine à laquelle Zidane est soumis pour un cas proche du coronavirus l’empêchera d’être à Pampelune. Le club est en contact avec LaLiga pour se conformer au protocole et en même temps Il active le plan d’urgence: l’entraîneur face à Osasuna serait David Bettoni, le deuxième de Zizou.

Bettoni (49 ans) est le bras droit de Zidane depuis que le Marseillais a commencé sa carrière d’entraîneur à Castilla il y a six ans. Ils sont proches depuis qu’ils ont joué ensemble à Cannes lorsque Zidane avait 19 ans et après cela, Bettoni a toujours eu des ancêtres sur la star. Il l’a accompagné en Italie lorsqu’il a signé pour la Juventus et ensuite à Madrid lorsque, en 2001, Zidane est devenu un galactique.

Vous avez la carte nécessaire

Il pourra agir en tant que premier entraîneur car en 2017, après le désordre avec la carte d’entraîneur de Zidane (Bettoni n’en avait pas non plus et était inscrit comme assistant matériel pour lequel il a également été sanctionné) enfin il régularise sa situation en obtenant la licence UEFA Pro, le maximum possible. La législation RFEF exige que l’entraîneur remplaçant ait la même formation que le principal. Bettoni est, en réalité, le grand architecte tactique du staff de Zidane, qui lui délègue beaucoup. Il se charge de donner, graphismes et photos en main, les avant-dernières instructions aux footballeurs qui vont entrer sur le terrain en remplaçant les autres. Toute planification que Zidane donne le feu vert a dû passer par les yeux de Bettoni auparavant.

Zidane embrasse Bettoni après avoir remporté la Ligue 34. .

De cette façon, si Zidane ne reçoit finalement pas le feu vert pour tenter d’obtenir une PCR finale négative à présenter à LaLiga, et si la tempête Filomena ne l’empêche pas non plus, Bettoni ferait ses débuts en tant que premier entraîneur d’une équipe professionnelle… et il le ferait au Real Madrid.