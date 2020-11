COVID-19 :

Casemiro se rend à Milan. Le Brésilien a été testé négatif pour le coronavirus avant le match contre l’Inter et Zidane l’a inclus dans l’expédition qui se rendra demain mardi matin aux terres de Lombardie pour affronter mercredi (21h00, Movistar Champions League). L’autre joueur madrilène qui attendait le test du coronavirus, Militao, reste à Madrid. Benzema ne voyage pas non plus, ne se remettant toujours pas de la surcharge musculaire qu’il a subie lors du match contre Valence il y a 15 jours. Pour renforcer l’attaque, Zidane a convoqué l’attaquant de Castilla Hugo Duro.

Casemiro a raté deux matchs depuis que son positif était connu lors du match précédent contre Valence et il a été contraint de garder l’isolement que le protocole et les autorités sanitaires marquent. En plus d’avoir raté le match au Mestalla, il n’a pas pu assister à la concentration de sa sélection. Le virus a joué un tour à Casemiro. Après avoir terminé les dix jours minimum de quarantaine, il a été testé négatif et mercredi dernier, il est retourné travailler à Valdebebas. Cependant, un résultat indéterminé dans le tour de test que l’équipe a réussi avant le match contre Villarreal les a également laissés hors du match contre l’équipe Groguet.

Dans les deux étapes de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid Casemiro a toujours été une pièce fondamentale dans l’équipe de Français. Ses absences du onze par décision technique sont minimes, bien que le calendrier serré cette saison ait amené l’entraîneur à l’avoir dosé. Hormis les deux matches qu’il a perdus à cause du COVID-19, il n’était pas partant ni lors des débuts en championnat contre la Real Sociedad ni dans le match contre Cadix.

Ligue des champions

* Données mises à jour au 23 novembre 2020

Les résultats montrent sa pertinence dans l’équipe. Madrid n’a remporté aucun des quatre matchs auxquels il n’a pas commencé cette saison. L’autre courte pause que Zidane lui a accordée cette saison en raison d’une décision technique était contre Huesca, lorsque, avec 3-0 au tableau de bord (4-1 finale), l’entraîneur l’a remplacé à 21 minutes de la fin, en pensant au premier match contre Inter. En Ligue des champions, il a tout joué et dans le décompte total de la saison, malgré les deux matchs que le coronavirus l’a éloigné, il est le sixième joueur blanc avec le plus de minutes: 765 ‘. Il a également ouvert son casier de score avec le but in extremis qui a sauvé un point précieux pour Madrid à Mönchengladbach.