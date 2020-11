COVID-19 :

Ce qui a commencé comme un sérieux revers pour Zidane peut finir par devenir un soulagement. Le positif de Casemiro pour le coronavirus à la veille d’affronter Valence a empêché le Français d’avoir une de ses vaches sacrées, une condition que le 14 il a durement gagnée dans ce Real Madrid. Mais ce diagnostic indésirable a à son tour fait Le Brésilien a dû se résigner à rester en quarantaine à Madrid et ne peut pas remplir les engagements de son équipe. Casemiro manquera les matchs contre le Venezuela et l’Uruguay, tous deux valables pour la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le virus qui contrôle le monde a donné une pause à Casemiro, l’une des pièces irremplaçables des plans de Zidane. Bien que sans rythme d’entraînement avec le reste des non-internationaux, les délais font que le Brésilien atteint la limite pour être disponible, si Zidane le juge opportun, pour le retour de la compétition. Madrid visite Villarreal le samedi 21 novembre (16h15, Movistar LaLiga) dans le premier d’une série de cinq matchs au cours desquels ils ont joué quatre à l’extérieur.

Casemiro, qui a fait ses débuts au Brésil à l’âge de 19 ans, n’avait pas manqué un appel de Verdeamarela depuis novembre 2018. Sur les cinq derniers arrêts depuis lors, Zidane lui a donné une sorte de pause dans trois d’entre eux. En mars 2019, lors de son deuxième match après avoir repris l’équipe, il l’a gardé sans précédent lors de la visite de Huesca au Bernabéu (3-2). La saison dernière, il a commencé un autre 3-2, cette fois contre Levante. Il a marqué le troisième et au moment du match (avec 3-1 au tableau de bord) Zidane l’a laissé se reposer en pensant au match de Ligue des champions qui attendait les blancs contre le PSG à Paris. Dans les autres pauses qu’il y a eu, il a joué des matchs complets contre Majorque et la Real Sociedad. Dans la première occasion à ce jour dans cette ligue, contre Cadix, il a vu la première mi-temps depuis le banc.

LaLiga Santander

* Données mises à jour au 11 novembre 2020

Casemiro est l’une des pièces irremplaçables des plans de Zidane. Il est le seul joueur de l’équipe pour lequel l’entraîneur n’a pas de remplaçant spécifique et sa présence dans les onze est pratiquement incontestable sauf cas de force majeure. L’ancre de l’équipe. La preuve en est que les trois revers de l’équipe jusqu’à présent dans la Ligue ont été avec le Brésilien en dehors du onze de départ: il est sorti contre le Real à la 21e minute, contre Cadix à la mi-temps et la visite à Mestalla a été perdue après connais sa contagion par le coronavirus, dont il reste asymptomatique. Dans le match contre les jaunes, il était remplaçant parce que Zidane le faisait tourner, comme Valverde, car tous deux étaient pratiquement nouveaux venus d’un voyage transocéanique après la pause de l’équipe nationale.

Ni l’un ni l’autre n’ont assisté cette fois aux appels de leurs équipes nationales. L’Uruguayen a été prévenu par une fissure dans la colonne vertébrale tibiale postérieure de sa jambe droite qui l’enlèvera pendant au moins un mois. Sur le bord pour se rendre au derby contre l’Atlético les 12 ou 13 décembre. Un duel pour lequel Casemiro sera si l’accumulation de jaunes le permet. Le Brésilien a trois avertissements dans son cycle et avant le choc contre les rojiblancos, il a trois matches de championnat devant lui pour éviter d’atteindre le cinquième.

Casemiro est le quatrième joueur le plus utilisé par Zidane, ajoutant ses deux étapes en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Cela prend 13 999 minutes, 33 de moins que Varane. Ramos (14 570 ‘) et Kroos (14 316’) sont les premiers du classement. Jusqu’à présent cette saison, il est sixième avec 765 minutes (ils sont dépassés par Courtois, Benzema, Varane, Ramos et Valverde). Le dernier était le seul joueur du Real Madrid à avoir atteint 4000 minutes (exactement 4080 ‘, 88,3% du total), alors qu’il était deuxième en championnat: 3090 minutes (90,4%) pour les 3,152’ de Benzema. Le 330 qu’il a perdu était la demi-heure avant référé contre Levante, Valence-Real Madrid pour éviter un cinquième jaune qui lui ferait rater la Classique, le Real Madrid-Athlétique et le Real Madrid par cycle de cartes et la dernière demi-heure du championnat à Leganés.

Depuis qu’il a rejoint la première équipe en 2015-2016 après un an de prêt à Porto, Il a commencé 134 matchs de championnat, avec un bilan de 92 victoires, 20 nuls et 22 défaites pour le Real Madrid. Sans lui à partir de la Ligue, le taux de victoire de Madrid chute de 8 points. Il y a eu 64 matchs avec un solde de 39 victoires, 17 nuls et 8 défaites.