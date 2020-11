COVID-19 :

Le tour de test de détection de coronavirus que toutes les équipes subissent avant chaque match est un nouveau moment de tension dans ce football pandémique. Lors des trois derniers matchs, Madrid a subi les pertes de quatre joueurs après avoir connu les résultats des tests. Militao est tombé avant le premier match contre l’Inter, Casemiro et Hazard lors du précédent Mestalla et Jovic après son retour de la concentration serbe lors de la pause de l’équipe nationale. L’attaquant a encore plusieurs jours d’isolement à remplir, le Belge est déjà revenu contre Villarreal, tandis que les deux Brésiliens ont fait un faux pas et un résultat indéterminé (alors qu’ils avaient déjà rejoint l’équipe après avoir été testé négatif auparavant) les empêchait de se faire face. à l’équipe de groguet.

Casemiro et Militao subiront à nouveau un nouveau test ce lundi qui clarifie le résultat indéterminé montré vendredi dernier.. Le test déterminera la disponibilité des deux pour le match décisif qui les attend à Giuseppe Meazza. Leur présence est importante compte tenu de la pénurie de troupes dont souffre Zidane. Outre le précité Jovic, ils ne pourront pas affronter l’Inter Odriozola, Ramos et Valverde, pertes auxquelles il faut ajouter le doute de Benzema, qui ce dimanche encore s’entraînait individuellement.

Le retour du milieu de terrain est vital avant une rencontre de la demande qui attend Madrid en Lombardie. Jusqu’à ce qu’il soit positif, Casemiro avait disputé, avec plus ou moins de minutes, tous les matchs de Madrid cette saison. Et la situation au centre du terrain, sans Valverde, est compliquée. Sans le joueur de São Paulo ou l’Uruguayen, Zidane a dû modifier son dessin à l’Estadio de la Cerámica. Il a démissionné du 4-3-3 et a opté pour un 4-2-3-1 qui, bien qu’il ne lui soit pas étranger, rend Madrid plus fragile au centre du terrain.

Ligue des champions

* Données mises à jour au 22 novembre 2020

Madrid souffre sans Casemiro. Sans aller plus loin, l’équipe blanche n’a pas pu gagner dans les quatre matchs où le Brésilien a été hors du onze de départ cette saison. Zidane lui a donné une pause contre la Real Sociedad et Cadix et l’équipe n’a obtenu qu’un point à la Reale Arena. Dans les deux matches que Case a ratés en raison du coronavirus, Madrid n’a fait que rayer le match nul de Vila-real.

Casemiro a disputé les 13 derniers matchs de Ligue des champions avec le Real Madrid, dans lequel il a additionné toutes les minutes sauf 33. Les deux derniers matches européens qu’il a ratés étaient dus à la blessure à la cheville qu’il a subie fin 2018. Ensuite, il n’a pas pu jouer les deux derniers engagements de la phase de groupes: à Rome ( 0-2) et la visite du CSKA Moscou au Bernabéu (0-3).