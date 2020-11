COVID-19 :

Alors que Madrid cherche une nouveau Casemiro, ou du moins un substitut à la garantie (d’où le grand intérêt de Camavinga), un footballeur de sa cour apparaît fortement au Brésil dans le chiffre de Gabriel Menino. En fait, la défaite due au coronavirus dans la Seleçao du milieu de terrain madrilène a ouvert la porte des débuts avec l’absolu du canarinha à Menino dans cette pause FIFA. Il a été déjà convoqué lors de la pause précédente, mais il n’a pas pu être libéré et dans ce Tite il avait prévu de lui donner l’alternative contre le Venezuela ou l’Uruguay … mais Covid-19 l’a également affecté.

La semaine dernière Gabriel Menino était positif pour le coronavirus étant déjà dans le concentration de l’équipe brésilienne (où Vinicius était aussi, le seul madridista appelé à cette occasion), bien que dès le premier moment il ait été asymptomatique. Comme ce journal l’a appris, le garçon va bien et souhaite mettre fin à la quarantaine pour rejouer…

Pour l’instant, vous devrez reporter sa première avec l’absolu brésilien (il était déjà en U-20) et quand il reviendra, il le fera en les Palmeiras, le club où l’on a vécu véritable explosion. En 2020, il a disputé 23 matchs avec la première équipe (un but) entre Brasileirao, Libertadores et la Coupe du Brésil. Sa valeur de marché est passée à 10 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. C’est le dernier joyau du Verdao mais pas le seul. “Patrick de Paula et Gabriel Veron vont avoir une brillante carrière, c’est sûr”, explique Menino lui-même à l’AS. “Palmeiras a mis sur pied une carrière très solide avec des joueurs qui seront dans les grands clubs et dans l’équipe brésilienne”. L’Europe vous attend.