COVID-19 :

Zidane récupère de l’argent pour Villarreal. Hazard et Militao ne sont plus officiellement des victimes par coronavirus après avoir respecté le protocole LaLiga et présenter deux tests PCR négatifs. Les deux seront avec le groupe lors de la séance d’entraînement de Zidane ce jeudi après-midi et donc Ils peuvent jouer samedi à La Cerámica (16h15) si l’entraîneur marseillais le juge opportun.

De cette façon, Madrid est laissée sans absents par Covid-19 à chaque fois au début de cette semaine CasemiroL’autre cas positif a été le premier à être testé négatif.

Le retour de Militao, en retrait par rapport au précédent contre l’Inter il y a 16 jours, C’est un soulagement pour Zidane compte tenu de l’équilibre des blessures de cette pause FIFA récemment achevée. Sergio Ramos est tombé et Varane est revenu touché à l’épaule, bien que dans son cas, il devrait jouer contre le sous-marin jaune. Hazard est également une bonne nouvelle pour Zizou. Le Belge n’a pas fini de prendre du rythme à cause de blessures et quand il a commencé à l’avoir, avec son but contre Huesca, une contagion est apparue. En fait, cette saison, il a été limité à seulement 144 minutes avec l’équipe blanche et s’il se produit à La Cerámica, ce sera la deuxième journée de la Ligue au cours de laquelle Madrid aura sa star belge.