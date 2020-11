COVID-19 :

Encore une mauvaise nouvelle pour Zidane après cette pause en équipe nationale dans laquelle le Real Madrid a été sérieusement affecté en termes de pertes. Après la blessure avec l’Espagne de Ramos, qui le fera sortir du terrain pendant au moins 10 jours, maintenant Luka Jovic est rejoint par un coronavirus. Le Real Madrid a rapporté que l’attaquant serbe avait été testé positif lors du test PCR effectué après son retour de l’équipe nationale serbe, où il avait été infecté.

La Fédération serbe a annoncé mercredi dernier que quatre membres de l’expédition, les footballeurs Milinkovic-Savic, Nikolic et Lazovic, et l’un des physiothérapeutes, ont été testés positifs lors du dernier test PCR effectué à ce moment-là. A cette époque, Jovic a été testé négatif, mais le test effectué à son retour à Madrid a révélé qu’il a contracté la maladie et doit rester en quarantaine jusqu’à ce que le virus soit éliminé, ce qui pourrait durer un moment difficile à définir: il y a des gens qui ils éliminent le virus en seulement une semaine et d’autres qui ont besoin d’un mois. Il ne reste plus qu’à tester et croiser les doigts.

Ce positif coïncide avec la récente récupération des trois cas de COVID-19 que Madrid avait en attente de guérison: Militao, Casemiro et Hazard. Les trois ont rejoint les séances d’entraînement du groupe cette semaine et pourraient faire partie de l’équipe blanche ce samedi à Villarreal; Il reste à voir si le virus ne les a pas physiquement réduits, même si en principe tous les trois l’ont surmonté de manière pratiquement asymptomatique et ont continué à travailler individuellement à la maison. Jovic est le cinquième positif pour l’équipe blanche, en plus des trois déjà mentionnés et de Mariano, depuis la fin de l’année dernière.

Le doute de Benzema

Le positif de Jovic survient à un moment où le combat de Benzema dans le match contre Villarreal n’est pas sûrComme le Français est sorti musclé du dernier match de championnat contre Valence à Mestalla (4-1) et a combiné travail en solo avec entraînement avec le groupe cette semaine. S’il n’est finalement pas disponible, Mariano serait le seul avant-centre né que Zidane pourrait tirer., qui n’a donné au cours que les dernières 89 minutes de toute la saison.