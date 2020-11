COVID-19 :

Le Real Madrid a annoncé lundi matin Eder Militao (22 ans) positif au coronavirus. “Le Real Madrid CF communique que notre joueur Éder Militão a été testé positif au COVID-19 faite hier dimanche matin », vous pouvez lire au début de la déclaration.

“Tous les autres joueurs et le staff technique de la première équipe, ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux, ont donné des résultats négatifs dans ce même test. De même, il est confirmé une fois de plus que tous, sauf Éder Militão, ont donné résultats négatifs aux tests antigéniques effectués ce matin “, détaillé le club sur son site internet ci-dessous.

La nouvelle est donc rassurante du côté négatif. Au club, on craignait dimanche de craindre que, si le positif de Militao, cela aurait pu infecter l’un de ses compagnons. Finalement, cela ne s’est pas produit et l’attention à cet égard peut être concentrée sur la récupération du centre le plus tôt possible et le mieux possible. Pendant ce temps, pour Zidane, la situation se complique en défense, car sans le Brésilien, il perd un défenseur central qui peut jouer le rôle d’arrière droit. Les blessures de Carvajal, Odriozola et Nacho, En plus du revers musclé de Lucas contre Huesca, ils serrent les blancs, même si le Galicien espère être disponible pour l’Inter (mardi, 21h00, Movistar Champions League).

Militao est le deuxième joueur du Real Madrid à avoir été testé positif au COVID-19, après que Mariano à la fin de 2020. L’attaquant était faible pour cette raison pour City-Madrid qui a clôturé la saison 2019-20. Avant, en juillet, Vinicius avait donné la peur par un test raté, en même temps Jovic il a été isolé par un éventuel contact avec un ami positif de Serbie. Un faux positif lors de la dernière pause de l’équipe nationale a également soulevé des inquiétudes concernant Lunin.