COVID-19 :

Après les cas positifs d’Eden Hazard, Casemiro et Militao la semaine dernière, l’arrêt de cette semaine pour les équipes nationales a été compliqué pour le Real Madrid. Si mercredi le positif de Vida a été rendu public pendant le reste de Turquie-Croatie (3-3), pour lequel Modric doute, maintenant Deux autres aspects positifs ont été connus qui affectent les joueurs de la première équipe de Madrid. Ce sont les cas de Ben Yedder (France) et Gabriel Menino (Brésil).

Le premier touche Varane. L’ancien joueur de Séville a également été testé positif au test PCR qui a été effectué après avoir disputé le match avec l’équipe bleue contre la Finlande (victoire 0-2 pour les Finlandais). Ben Yedder a fait un premier test jeudi matin. Après la détection du positif, un autre a été fait dans l’après-midi, ce qui a confirmé le résultat de celui précédemment effectué. Immédiatement après, il a quitté la concentration de l’équipe de France. Le reste des joueurs convoqués par Deschamps passeront un nouveau test pour savoir s’ils ont été infectés ou non. Bien qu’ils n’aient pas coïncidé sur le terrain, ils l’ont fait sur le banc: Ben Yedder a commencé et a été remplacé à la 57e minute. Varane est entré sur le terrain à la 80e minute …

Vinicius se retrouve dans la même situation. Son partenaire Gabriel Menino a également été testé positif avant d’affronter le Venezuela. Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, a expliqué que le reste du casting était négatif au test PCR. Le médecin brésilien a lui-même déclaré que Gabriel Menido est “asymptomatique et isolé” pour éviter une flambée d’infections dans la délégation brésilienne. Ces cas rejoignent ceux déjà connus de Hazard, Casemiro et Militao, qui mettent l’équipe blanche en haleine en vue de leurs deux prochains affrontements: Villarreal (samedi 21) et Inter Milan (mercredi 25), où de bonnes options se joueront pour pouvoir accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Real Madrid avait bien évité les cas positifs de COVID-19 depuis le début de la pandémie, mais depuis juillet dernier, il traverse un moment d’agitation. C’est donc Vinicius qui a passé un test suspect. Plus tard, Mariano a été testé positif avant le match retour des huitièmes de finale contre Manchester City. Odegaard a eu un faux positif en septembre et soudainement en dix jours en novembre, trois cas positifs et trois autres avec des doutes et des appréhensions dans l’attente des résultats des tests PCR. Le calendrier se resserre et Zidane pourrait manquer d’éléments clés en raison de la pandémie de coronavirus. ..