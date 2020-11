COVID-19 :

Thorgan Hazard (27 ans) a comparu devant les médias ce lundi à Tubize, où Belgique commencez à préparer la triple date de novembre. Les de Roberto Martinez Ils accueilleront la Suisse à Louvain (mercredi 11; amical), en Angleterre (dimanche 15; Société des Nations) et au Danemark (mercredi 18; Société des Nations). À propos et l’absence marquée de son frère Eden demanda ce journal.

Pourquoi avoir perdu face à l’Angleterre à Wembley (2-1), avec autant de pertes et méritant au moins le match nul, le match de dimanche prochain est encore plus spécial?

Nous nous préparons à essayer de gagner. C’est important car gagner serait très bien d’être le premier, même si nous avons encore le match avec le Danemark. Nous savons à quoi ressemble l’Angleterre, une équipe solide avec de très bons joueurs, mais nous connaissons aussi, bien sûr, notre qualité.

Eden ne sera plus là. Comment vous sentez-vous après tant de blessures et tant de malchance depuis que vous avez signé à Madrid?

Il a été très malchanceux jusqu’à présent. La blessure était terminée et maintenant le virus … Il reste deux semaines. Vous ne pouvez rien faire maintenant, le virus arrive quand il le veut et puis il disparaît. Eden a besoin d’attendre et de prendre soin de la famille. A son retour, tout ira bien et il pourra jouer tous les matchs comme avant, comme en Angleterre, tous les trois jours. Il n’a plus rien maintenant, juste de la malchance. J’espère que c’est fini.

Qui manque le plus d’Eden, de Belgique ou de Madrid?

Les deux. Eden est l’un des meilleurs au monde, et quand vous l’avez, il va mieux. On l’a vu, bien sûr, dans les jeux récents. Madrid a perdu à Valence et nous avons perdu aussi. C’est mieux quand il est là.