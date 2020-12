COVID-19 :

COPENHAGUE, Danemark – Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe a recommandé ce mercredi l’utilisation de masques lors des réunions de famille de Noël et a mis en garde contre le risque d’une troisième vague dans les premiers mois de 2021.

«Les réunions devraient être à l’extérieur, si possible, et les participants devraient porter des masques et maintenir une distance physique. À l’intérieur, limiter la taille des groupes et assurer une bonne ventilation pour réduire le risque d’exposition sont essentiels», a-t-il déclaré. l’OMS dans une déclaration.

L’OMS-Europe, qui est basée à Copenhague, a souligné que les rassemblements à l’intérieur peuvent être particulièrement dangereux parce que des groupes de personnes de ménages et d’âges différents se réunissent et qu’ils n’ont peut-être pas adopté les mêmes mesures de prévention.

«Il peut sembler inconfortable de porter des masques et de pratiquer la distance physique avec ses amis et sa famille, mais cela contribue significativement à ce que chacun soit en sécurité et en bonne santé», souligne ce corps, qui conseille d’éviter les foules dans les transports.

Pour les célébrations et processions religieuses et les marchés de Noël, l’OMS propose que leur réduction ou report soit envisagé «sérieusement» dans les pays à forte transmission communautaire.

Les services religieux devraient être à l’extérieur, dans la mesure du possible, ou limités en taille et en durée, avec distance physique, ventilation, hygiène et masques, quelle que soit la situation épidémique dans la zone en question.

«Malgré des progrès fragiles, la transmission du COVID-19 dans la région européenne reste large et intense. Il y a un grand risque d’une nouvelle vague dans les premières semaines et mois de 2021, et nous devons tous travailler ensemble si nous voulons réussir. pour l’empêcher », prévient l’OMS.

Cet organe appelle à la responsabilité individuelle et invite à ne pas sous-estimer l’importance des décisions personnelles et communautaires dans l’évolution de la pandémie de coronavirus.