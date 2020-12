COVID-19 :

Ce que vous devez savoir sur les vaccins contre Covid-19 3:40

(CNN espagnol) – Les premiers lots de vaccin Pfizer contre le coronavirus ont déjà atteint des pays comme les États-Unis et le Canada. Ce week-end, la FDA et le CDC ont non seulement approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin, mais ont également établi des directives de vaccination.

Parmi les nouveautés, ils ont ajouté des adolescents entre 16 et 17 ans parmi ceux qui devraient recevoir le vaccin. Que devez-vous savoir avant de le recevoir? Le docteur Elmer Huerta vous le raconte dans cet épisode.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Sans aucun doute, les nouvelles concernant la mise en œuvre du programme national de vaccination contre le covid-19 aux États-Unis avancent à un rythme très rapide.

Vaccin Pfizer: l’annonce de son efficacité

Avec la signature du Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, la vaccination de la population avec le vaccin ARNm, développé par le laboratoire, a été officiellement acceptée German BioNTech en alliance avec la société pharmaceutique Pfizer.

Avec cette signature, la campagne de vaccination la plus importante pour la population américaine est également officiellement lancée. Ce n’est peut-être que comparable à celui qui a commencé en février 1954, lorsqu’un groupe d’écoliers a été le premier à recevoir le premier vaccin contre la polio.

Rappelons-nous d’abord, et c’est très important pour la transparence du processus – et pour gagner la confiance de la population – que cette dernière procédure est l’aboutissement d’un processus qui a commencé lorsque, dans un communiqué publié le 9 novembre, le laboratoire Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à plus de 90%.

Plus tard, Pfizer a annoncé qu’une nouvelle analyse de ses données montrait que son vaccin avait atteint 95% d’efficacité et qu’elle demandait une autorisation en urgence à la Food and Drug Administration (FDA, pour son acronyme en anglais).

Approbation FDA

Ladite réunion, tenue le 10 décembre, a approuvé par 17 voix pour, 4 contre et une abstention, l’approbation de l’utilisation, à titre d’urgence, du vaccin Pfizer.

Cette même nuit, la FDA a accepté la recommandation de son comité consultatif, puis a laissé au Comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP) l’approbation de la recommandation de la FDA.

Le 12 décembre, l’ACIP a déterminé qui seraient les personnes qui devraient être vaccinées, recommandations que, comme nous l’avons dit, le Dr Redfield a signées le 13 décembre.

Recommandations du CDC

Premièrement, le CDC réaffirme que les premiers à se faire vacciner seront les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée.

Les résidents des établissements de soins de longue durée sont les adultes qui vivent dans des endroits qui fournissent une variété de services, y compris des soins médicaux et personnels à ceux qui ne peuvent pas vivre de façon autonome, comme les maisons de retraite.

Pour sa part, le personnel de santé englobe les personnes rémunérées et non rémunérées qui fournissent des services dans des établissements de santé et qui peuvent être exposées directement ou indirectement au virus ou aux matières infectieuses.

Ces groupes comprennent non seulement les agents de santé qui soignent les patients, mais également les agents de services tels que la nourriture, la lessive, le nettoyage, etc., qui permettent au système de santé de fonctionner.

Les adolescents peuvent recevoir le vaccin Pfizer

Mais dans une décision importante, le comité a recommandé d’augmenter l’âge des personnes vaccinées, et d’inclure les adolescents entre 16 et 17 ans.

Lors de la réunion de l’ACIP, la Dre Yvonne Maldonado, représentante de l’American Academy of Pediatrics, a déclaré que ce groupe d’âge ne devrait pas se voir refuser le vaccin, car ils ont souvent des emplois essentiels ou de première ligne qui les placent dans une plus grande risque d’infection.

Il a également déclaré qu’il était très préoccupé par le message envoyé selon lequel ce vaccin ne serait pas sans danger pour les enfants.

Une autre décision importante est liée à la vaccination des femmes enceintes ou allaitantes.

En ce sens, le comité ne recommande pas de vacciner ces groupes en raison de l’absence de données scientifiques pouvant étayer une recommandation, en attendant les données du volet Études de toxicité pour le développement et la reproduction de la phase 3 de l’essai clinique de Pfizer.

À cet égard, dans les prochains jours, les recommandations de l’American College of Obstetricians and Gynecologists sont attendues.

Les personnes allergiques pourront-elles recevoir le vaccin?

En ce qui concerne les personnes allergiques, il a été recommandé que le vaccin puisse être administré aux personnes allergiques, mais pas à celles ayant des antécédents d’allergies graves à l’un des composants du vaccin.

Comme il est impossible de savoir si une personne est allergique à l’un des composants du vaccin, il a été suggéré que si une personne a eu une réaction allergique à une injection, elle devrait consulter son médecin avant de recevoir le vaccin.

En effet, de nombreux composants d’une injection peuvent également être présents dans le vaccin.

Dans une décision inattendue, le comité a recommandé d’inclure dans le groupe de personnes qui devraient être vaccinées, les personnes qui ont déjà eu l’infection. D’autre part, les personnes qui ont un cas symptomatique actif de Covid-19 ne devraient pas recevoir le vaccin jusqu’à ce qu’elles se rétablissent de la maladie. Dans les deux cas, au moins 3 mois doivent s’écouler après l’infection avant de recevoir le vaccin.

Et dans le cas où une personne a eu un contact suspect avec une personne infectée, elle ne devrait pas recevoir le vaccin avant la fin de sa période de quarantaine – qui, comme nous l’avons vu dans l’épisode du 3 décembre, devrait être de 10 jours.

Enfin, le comité a rappelé que les vaccins Pfizer et Moderna, malgré l’utilisation de la même plateforme d’ARN messager, ne sont pas interchangeables, ce qui signifie que si quelqu’un a reçu la première dose de Pfizer par exemple, il ne peut pas recevoir la deuxième dose de Moderne et vice versa.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta. Vous voyez que nous y répondons.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer au Dr Elmer Huerta via Twitter. Vous pouvez également vous rendre sur CNNE.com/coronaviruspodcast pour tous les épisodes de notre podcast «Coronavirus: Reality vs. Reality». fiction”.