(CNN espagnol) – Les célébrations d’octobre et de novembre de cette année seront quelque peu différentes. Le mois de septembre s’est terminé avec plus d’un million de décès dus au coronavirus dans le monde et les États-Unis ont atteint un record de nouveaux cas depuis le début de la pandémie. Les pays peinent à trouver un équilibre entre la réouverture et la maîtrise du virus avec de nouvelles mesures. Halloween, le jour des morts et le jour de Thanksgiving approchent déjà et sont synonymes de grands rassemblements, de partage de nourriture et de voyages, activités découragées par les autorités sanitaires pour empêcher la propagation du coronavirus.

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être célébré. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont dressé une liste de recommandations sur les activités à éviter, car elles présentent un risque élevé, et ce que vous pouvez faire pour assurer votre sécurité et celle de votre famille.

Le CDC fait un avertissement à la fois pour le moment de ces célébrations et pour la vie quotidienne: si vous pensez avoir Covid-19 ou si vous pensez avoir été exposé à une personne infectée par le virus, ne participez pas à ces célébrations en personne. Vous pouvez toujours le faire virtuellement!

Halloween

Activités à faible risque pour célébrer Halloween, selon le CDC:

Sculptez et décorez des citrouilles avec des membres de votre foyer

Vous pouvez également sculpter et décorer des citrouilles avec des amis ou des voisins dans un espace extérieur à distance de sécurité.

Décorez l’endroit où vous vivez

Faites une course d’observation pour les enfants à l’extérieur. Ainsi, ils peuvent marcher de maison en maison en voyant les décorations de loin

Concours de costumes virtuels

Nuit d’Halloween avec les gens que vous vivez

Course d’observation ou bonbon ou tour à la maison avec les personnes dans lesquelles vous vivez, et évitez ainsi de sortir

Activités à risque modéré pour célébrer Halloween, selon le CDC:

Une friandise ou un tour à sens unique où les sacs de friandises emballées individuellement sont placés loin des maisons pour que les familles puissent en prendre une et continuer leur chemin

Si vous préparez les sachets de bonbons, lavez-vous les mains avant et après. Utilisez du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes

Organisez une parade en plein air avec un petit groupe de personnes qui gardent une distance d’au moins 2 mètres

Assistez à une fête costumée en plein air où les masques sont portés et la distance physique est maintenue

Un masque de costume ne remplace pas un masque facial. Vous ne devez pas porter de masque de costume à moins qu’il ne soit composé de deux ou plusieurs couches d’usine respirante, couvre le nez et la bouche et ne laisse pas d’espaces ouverts autour du visage

Ne portez pas de masque déguisé sur un masque facial car cela peut être dangereux si le masque de décoration rend la respiration difficile

Envisagez de porter un masque sur le thème d’Halloween

Vous pouvez vous rendre à une activité dans la forêt hantée si elle est à sens unique, des masques faciaux sont nécessaires et les gens peuvent rester à au moins deux mètres

S’il est probable que crier, il vaut mieux garder une plus grande distance. Le plus loin, le moins de risque de propagation de la maladie

Vous pouvez visiter des cultures ou des fermes où les gens se désinfectent les mains avant de toucher des citrouilles ou des pommes et où il est obligatoire ou recommandé de porter des masques et où les gens peuvent maintenir une distance physique

Organisez une soirée cinéma en plein air avec votre famille ou vos amis qui se trouvent dans la région et où ils peuvent rester à au moins 2 mètres l’un de l’autre ou plus si des cris sont probables

Activités à haut risque pour Halloween, selon le CDC:

Évitez ces activités, dit l’autorité sanitaire

Truc ou friandise traditionnel où les enfants vont de porte à porte pour recevoir des bonbons

Trick or Treat où les enfants font la queue pour recevoir des bonbons livrés par des voitures dans un parking

Soirées costumées tenues à l’intérieur

Rendez-vous dans une maison hantée dans un espace clos où il peut y avoir du monde et des cris

Consommer de l’alcool ou des drogues, car ils obscurcissent le jugement et augmentent les comportements à risque

Voyager à un festival qui n’est pas dans votre région si vous vivez dans un endroit où la propagation du coronavirus est élevée

Comment célébrer le jour des morts pendant la pandémie

Voici les activités à faible risque recommandées par les CDC:

Préparez des plats traditionnels pour la famille et les amis, en particulier ceux qui présentent un risque plus élevé de maladie grave à COVID-19, et offrez-les d’une manière qui n’implique aucun contact avec les autres

Faites jouer de la musique que vos proches décédés ont aimé

Faites un autel dans votre maison

Rejoignez une célébration virtuelle

Activités à risque modéré pour célébrer le jour des morts, selon le CDC:

Tenez une réunion à l’extérieur en gardant une distance d’au moins 2 mètres

Visitez et décorez les tombes de vos proches avec les membres de votre foyer et gardez vos distances

Préparez ou allez à un dîner en plein air avec un petit groupe d’amis en gardant vos distances

Voici les activités à éviter pour célébrer le Jour des Morts pendant la pandémie, selon le CDC:

Assistez à de grandes célébrations en salle où il y a des chants

Participez à de grands événements et célébrations dans des espaces fermés

Passez un bon dîner avec des gens de différentes maisons et d’endroits différents

Consommer de l’alcool ou des drogues, car ils obscurcissent le jugement et augmentent les comportements à risque

Jour de l’Action de grâce

Cette célébration implique traditionnellement de nombreux voyages et voyages afin que les familles puissent être ensemble. Le CDC note que les voyages augmentent les chances de propager et d’attraper le coronavirus: «Rester à la maison est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres. Si vous devez voyager, renseignez-vous sur les risques encourus ».

Activités à faible risque

Préparez un dîner avec les personnes qui habitent chez vous

Préparer des plats traditionnels pour la famille et les amis, en particulier ceux qui présentent un risque plus élevé de maladie grave COVID-19, et les servir d’une manière qui n’implique aucun contact avec les autres

Participez à un dîner virtuel

Faites vos achats en ligne

Regardez des événements sportifs, des défilés et des films depuis chez vous

Activités à risque modéré pour célébrer Thanksgiving:

Dîner en plein air, en suivant les recommandations, avec un petit groupe de membres de la famille et d’amis vivant dans le même quartier

Visiter des cultures ou des vergers où les gens se désinfectent les mains avant de toucher des citrouilles ou des pommes et où le port de masques est obligatoire ou recommandé et où les gens peuvent maintenir une distance physique

Allez à de petits événements sportifs en plein air avec des précautions de sécurité

Activités à éviter le jour de Thanksgiving, car elles présentent un risque plus élevé:

Faire du shopping dans des endroits bondés à ces dates

Assister ou participer à des défilés bondés

Consommer de l’alcool ou des drogues, car ils obscurcissent le jugement et augmentent les comportements à risque

Accédez à de grands rassemblements dans des espaces fermés avec des personnes qui ne vivent pas chez vous