COVID-19 progresse en Europe à pas de géant et continue de battre des records en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne

le coronavirus avancer dans L’Europe  à pas de géant et bat des records en France, Espagne, Italie ou Allemagne, dans une journée où le OMS alerte d’un alarmant augmenter des contagion dans le monde, avec 530 000 nouveaux positifs et près de 10 000 décès en une seule journée.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le total cumulé des cas est déjà proche de 48 millions et les décès totalisent 1221 millions, avec Amérique à la tête (21 millions de cas) et, en son sein, les États-Unis comme pays le plus touché et une Europe avec 12,1 millions d’infections et près de 300 000 décès.

Russie, La France et l’Espagne sont, dans cet ordre, à la pointe des pays européens en termes d’infections, tandis qu’en nombre de décès la première place est occupée par Royaume-Uni (47 742), suivi de l’Italie, de la France et de l’Espagne.

Journée noire pour la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie

C’est un jour sombre pour la France, avec plus de 58 mille cas confirmés de covid-19 en vingt-quatre heures, le chiffre le plus élevé depuis que des tests diagnostiques à grande échelle ont été réalisés, ce qui fait le total depuis le début de la pandémie dépassent 1,6 million de touchés et 39 mille décès (363 en un jour).

De son côté, l’Espagne enregistre ce jour le plus grand nombre de cas de la deuxième vague de COVID-19, avec 368 décès, pour un total de 38 mille 486 décès et un million 306 mille 316 millions de cas cumulés (21 mille 908 nouvelles infections, dont plus de 9 600 confirmées au cours des dernières vingt-quatre heures, avec Madrid en tête).

De même, l’Allemagne enregistre un nouveau maximum d’infections, avec près de 20 000 positifs en vingt-quatre heures.

L’Italie compte 34505 nouvelles infections à coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, le chiffre le plus élevé jamais enregistré, et les décès étaient de 445, le pire chiffre en six mois, selon le bulletin publié aujourd’hui par le ministère de la Santé.

Aussi Grèce présente un nouveau record d’infections (plus de 2900, jusqu’à près de 50000) et de décès (près de 30, plus de 700 au total), tandis que Roumanie il approche les 10 000 infections pour la première fois en une journée depuis le début de la pandémie.

Au contraire, Belgique enregistre une très légère baisse des hospitalisations dues au covid en 24 heures, bien que l’incidence cumulée sur 100000 habitants au cours des quatorze derniers jours soit toujours la plus élevée d’Europe, avec 1744,4 nouveaux cas et le taux de positivité national se situe au 28,5 pour cent.

Nouvelles limitations contre COVID-19

Face à cette deuxième vague de covid-19, les pays européens adoptent davantage de restrictions et étudient la mise en place de nouvelles.

Ainsi, en Angleterre aujourd’hui, en principe jusqu’au 2 décembre, des mesures de confinement entrent en vigueur selon lesquelles les entreprises non essentielles doivent fermer et le travail à domicile est ordonné chaque fois que possible, bien que les écoles restent ouvertes et il permet l’exercice en plein air et le contact extérieur avec une seule personne à l’extérieur de son domicile.

Pour tenter de réduire l’impact du COVID-19 dans le monde du travail, le Royaume-Uni prolonge son programme de protection de l’emploi jusqu’au 31 mars, en vertu duquel, entre autres points, l’État paie 80% du salaire de travailleurs des secteurs fermés par l’enfermement.

Enfin la France – deuxième pays d’Europe après Irlande en imposant un confinement national à domicile, pour une durée d’un mois, n’a pas annoncé de restrictions supplémentaires comme le prétend la rumeur.

Dans Paris votre maire, Anne Hidalgo, a annoncé la fermeture de certains bars, restaurants et autres commerces à partir de 22 heures, car il y avait une concentration excessive de personnes.

En Grèce, avec une augmentation exponentielle des cas, le confinement dans tout le pays régira à partir de samedi, avec la fermeture de toute activité commerciale jusqu’à la fin du mois, à l’exception des magasins d’alimentation, des pharmacies, des stations-service et de l’enseignement primaire.

le Portugal, qui a enregistré aujourd’hui le deuxième plus grand nombre quotidien de positifs de la pandémie, votera vendredi au Parlement le retour à un état d’urgence “de portée limitée” entre le 9 et le 23 novembre, sur proposition du président du pays, Marcelo Rebelo de Sousa, un plan qui a toutes les chances de réussir.

En date de ce mercredi, 121 municipalités ont été confinées partiellement, qui représentent 70 pour cent de leur population et comprennent Lisbonne Oui Port.

Aussi dans L’Autriche -avec de nouveaux sommets d’infections aujourd’hui depuis le début de la pandémie- des mesures sont en vigueur depuis deux jours, allant du couvre-feu de 20h00 heure locale à la fermeture de la gastronomie et des loisirs.

En Espagne, les restrictions régionales sont de plus en plus sévères, afin d’éviter le confinement à domicile comme celui qui a été connu au niveau national lors de la première vague de la pandémie.

Et en Italie, divisez en zones en fonction de l’incidence du covid-19, les présidents des régions classées comme «zones rouges», comme Lombardie, qui à partir de ce vendredi reviendront à des fermetures presque totales, ont exprimé leur indignation face à la mesure, tandis que d’autres comme Campanie Ils demandent que le confinement soit étendu au niveau national.

Des perspectives économiques un peu moins sombres

La économie en Europe, qui a connu au premier semestre de cette année la récession la plus profonde de l’histoire de la Union européenne (UE), présente de sombres perspectives, bien que moins sombres qu’on ne le craignait initialement: Commission européenne s’attend à une baisse plus faible dans la zone euro et dans l’UE en 2020 que prévu.

Cependant, les prévisions à la baisse restent significatives et Bruxelles prévoit une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 7,4% dans l’ensemble de l’UE (contre 8,3% estimé en juillet), qui atteindra 7,8% dans la zone euro, contre 8,7% dans le mélangé en été.

Pour 2021, une croissance d’environ 4% est attendue dans les deux espaces et une augmentation du PIB de 3% l’année suivante, bien que, prévient Bruxelles, l’économie européenne “reviendrait à peine aux niveaux pré-pandémiques en 2022” et tout cela en fonction de la progression de la pandémie.

Parmi les principales économies de la zone euro, la plus forte baisse du PIB en 2020 se produira en Espagne (12,4% de moins), suivie de l’Italie (9,9%), de la France (9,4%) et de l’Allemagne (5,6%) Oui Pays Bas (5,3 pour cent).

