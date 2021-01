COVID-19 :

La triste 2020 s’est clôturée ce jeudi avec un mauvais présage pour les JO. Tokyo, la capitale du Japon qui devrait devenir siège l’été prochain après le report du passé en raison de la pandémie, ce jour-là a marqué son record de cas quotidiens de coronavirus.

L’exécutif local a annoncé que pour la première fois, un millier d’infections avait été dépassé en 24 heures. Plus précisément, plus de 1300. Le chiffre est une étape de plus dans une montée progressive qui avait déjà atteint son précédent sommet maximum samedi dernier, avec 949 points positifs.

Selon ., la troisième vague dans le pays asiatique coïncide avec la détection de nouvelles souches découvertes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Cela a conduit le gouvernement japonais à établir de nouvelles restrictions depuis le 28 dernier, interdisant l’entrée des étrangers. Ils ont également demandé que les gens restent chez eux et le gouverneur, Yuriko Koike, envisage d’appeler à un état d’alarme qui soutient la fermeture d’entreprises non essentielles.

D’autre part, le Premier ministre, Yoshihide Suga, a appelé à la tranquillité concernant la célébration des Jeux dans son discours du Nouvel An. Suga a assuré que la réunion, prévue entre le 23 juillet et le 8 août, se déroulerait «en toute sécurité». Il reste encore des mois pour s’attaquer à la situation, qui commence à affecter l’attitude des Japonais face à l’événement. Le surcoût de l’adoption des mesures sanitaires nécessaires, estimé à environ 2 300 millions d’euros, est l’une des raisons qu’ils invoquent dans les enquêtes pour justifier leur opinion qu’il devrait être reporté ou annulé définitivement.