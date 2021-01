COVID-19 :

Salvador Illa, Ministre de la Santé, et Carolina Darias, Ministre de la politique territoriale et de la fonction publique, a comparu après la réunion du Conseil Interterritorial du Système National de Santé.

Darias a commencé par souligner que “Les données actuelles indiquent une croissance significative et inquiétante des données. Tous les indicateurs que nous traitons habituellement. Tant l’incidence cumulée à quatorze et sept jours, la positivité, la mortalité … Ils nous placent à un risque très élevé, extrême, très élevé. Nous sommes dans un moment délicat, nous sommes confrontés à des semaines difficiles, nous devons agir. “

“Ce sont des mesures restrictives qui, selon l’intensité dans chaque territoire, ils seront adoptés. La conformité des citoyens est essentielle. Il est vrai que nous demandons des efforts aux citoyens depuis un certain temps, mais maintenant nous sommes plus près que jamais de mettre fin à cette pandémie sanglante. Nous devons faire un nouvel effort collectif qui nous permette de minimiser les effets du covid et maximiser les avantages de la vaccination. Nous avons un objectif: vacciner, vacciner et continuer à vacciner l’ensemble de la population », a ajouté Darias.

Des données en hausse

Plus tard, Illa a pris la parole pour faire le point sur la situation en Espagne, qui a été enregistré dans le dernières 24 heures un record d’infections depuis le début de la pandémie, avec 38 869 cas: “L’incidence cumulée il est passé à 492 cas en 14 jours et 270 en 7 jours. Au cours des 14 derniers jours, plus de 230 000 personnes ont été infectées. La pression hospitalière continue de croître. “

Vaccination

Concernant les données de la campagne de vaccination, le ministre a souligné les progrès réalisés: «Les données du processus de vaccination ils s’améliorent. Ils ont distribué un 11037000 doses, incluez ceux de Pfizer, Les doses des îles Baléares, qui arriveront demain, ne sont pas incluses et celles de Moderna ne sont pas incluses. Parmi ceux-ci ont été administrés environ 580 000 vaccins. Au cours des dernières 24 heures, quelque 93 000 doses ont été administrées. Les battements sont la vitesse de croisière. Le déploiement de le plan de vaccination fonctionne correctement. “

Il a également ajouté que “nous avons convenu décider quels seront les prochains groupes cibles de vaccination, puisqu’ils concluront cette semaine dans toutes les communautés autonomes, ils concluront par la vaccination dans les centres pour personnes âgées, sauf là où des éclosions se sont produites. Par conséquent, la semaine prochaine, nous avons est convenu d’avoir décidé quels seront les prochains groupes pour mettre le vaccin “.

Volonté de recevoir des doses

Le ministre s’est félicité de sa volonté de se faire vacciner: “Le rejet des vaccins est anecdotique et je tiens à vous remercier. Les indices sont moins de 5% dans ces premiers groupes de population. C’est l’un des signes de la confiance de la population dans la science. »Il a également révélé que “etCette année, il n’y a pratiquement pas de cas de grippe. Certains conseillers ont dit que Il n’y a eu aucun cas dans leurs communautés. “

Comment les vaccins doivent être administrés

Illa a rappelé que la deuxième dose doit être injectée à 21 jours pour le vaccin Pfizer et à 28 jours pour le remède Moderna, bien qu’il puisse y avoir quelques jours de retard. Malgré cela, il a informé que les recommandations des autorités européennes seront suivies

“Lorsque la deuxième dose commencera à être administrée, elle sera communiquée dans les données fournies. Nous n’envisageons pas de modifier les périodes entre les doses, nous suivrons les indications de l’Agence européenne des médicaments. BioNTech / Pfizer et Moderna ont réalisé des analyses qui leur ont permis d’obtenir une autorisation et, par conséquent, nous suivrons vos critères. Il peut y avoir quelques jours de retard, mais nous suivrons vos instructions. “

Toilettes vaccinées

Illa a expliqué que “avec le registre COVID-19 nous pourrons approfondir le pourcentage d’agents de santé vaccinés. Mais pratiquement toutes les communautés autonomes ont commencé à vacciner les agents de santé de première ligne. Je ne sais pas non plus quand ça se terminera, mais la logistique de la vaccination avec ce groupe de population est plus facile. “

Mesures de Noël

Le chef de la santé a répondu aux critiques reçues pour les mesures imposées à Noël: “La majorité des citoyens ont fait ce qui était indiqué, à Noël et les mois précédents. J’apprécie votre attitude. Mais il y a aussi eu des cas qui n’étaient pas comme ça et c’est pourquoi l’incidence a augmenté. La plupart des infections proviennent d’épidémies familiales. Vous devez maintenant vous concentrer sur le contrôle de la troisième vague. Nous l’avons déjà fait deux fois et vous devez suivre les mesures pour le faire un troisième. La vaccination est le début de la fin, mais il reste des semaines difficiles. “

“Un conseiller a fait des commentaires sur les mesures adoptées à Noël et nous convenons tous que le problème a résidé dans les groupes de personnes qui n’ont pas assisté aux mesures. Le taux d’augmentation des cas est supérieur à celui de la deuxième vague dans certaines communautés autonomes. Mais les dates dont nous venons peuvent entraîner des retards. Le rapport du Dr Simón indique que jusqu’à il y a quelques jours en janvier, il y avait un taux de croissance de 5%, mais demain il l’expliquera “.

Souche britannique

Illa a expliqué la situation actuelle avec la variante britannique: “Nous essayons de séquencer les cas sensibles Si c’est pour la variante britannique et que nous avons détecté près d’une centaine de cas, mais il y a encore d’autres suspects. Il existe des rapports qui justifient l’augmentation des infections par la souche B117 de 50%. Mais il n’y a pas non plus de preuves solides. Nous travaillons à évaluer la situation. Je n’ai pas de données indiquant que 70% des cas en Andalousie sont dus au B117 “.