COVID-19 :

Comme chaque 26 juillet, la «Journée des grands-parents» est célébrée. Une date spéciale qui est toujours très célébrée sur les réseaux sociaux et qui cette année devient plus importante en raison de la pandémie de coronavirus puisque nos aînés sont le groupe le plus vulnérable. Il y a de nombreux visages populaires sur notre télévision qui ont été encouragés à lancer différentes allégations en faveur des grands-parents et du soin particulier que nous devons avoir avec eux. Même de l’Association des grands-parents et grands-mères d’Espagne (ABUESPA) ont voulu profiter de cette journée pour exiger une plus grande considération avec eux, en particulier par les jeunes les plus réticents à se conformer aux règles de sécurité et d’hygiène dérivées du COVID-19.

L’une des réflexions les plus virales a été celle de Pedro Piqueras. Le journaliste a profité de son moment aux heures de grande écoute sur Telecinco pour lancer un message puissant à tous les téléspectateurs de «Informativos Telecinco». “Il est possible que de nombreux jeunes ne soient pas encore conscients que leur irresponsabilité, ou leur irresponsabilité éventuelle, met également en danger d’autres personnes”, commence par dire le Albacete. “Il y a de plus en plus d’épidémies liées à des groupes de jeunes sans masque et sans garder une distance de sécurité”, Ajouter.

«Tout cela est quelque chose qui inquiète beaucoup, surtout les plus âgés. Précisément, ce dimanche prochain sera célébré la journée des grands-parents, et pour eux, ne serait-ce que pour eux, tous, absolument tous, nous devrions être plus responsables», Poursuit le présentateur dans un message très direct pour les plus jeunes.

Les propos de Pedro Piqueras ont été très bien accueillis sur les réseaux sociaux où les internautes applaudissent sa réflexion. Avec plus de 358000 vues sur Instagram, l’allégation du journaliste est déjà virale. «Ils ont plus que jamais besoin de nous. Prenons soin d’eux car ils ont toujours pris soin de nous »,« Piqueras a bien raison »,« Nous devons être conscients. Prenons soin de nous s’il vous plaît », sont quelques-uns des centaines de commentaires que l’on peut lire sur Internet.