COVID-19 :

C’est ainsi que les premiers vaccins covid ont été appliqués en Amérique latine 3:06

(CNN espagnol) – En décembre 2020, pour des millions de familles à travers le monde, il n’y avait aucune raison de se réjouir: la pandémie avait fait, en moins d’un an, plus de 1,8 million de vies. Cependant, Noël est arrivé avec une image d’espoir pour l’Amérique latine, celle des premières personnes à recevoir le vaccin contre le covid-19, inaugurant une nouvelle étape dans la lutte contre le virus mortel. Quels pays de la région ont déjà commencé la vaccination et quand le reste? Nous vous montrons ci-dessous une carte avec les informations disponibles.

María Irene Ramírez. C’est le nom de la première personne vaccinée contre le coronavirus en Amérique latine, le chef des soins infirmiers d’une unité de soins intensifs d’un hôpital de Mexico. Vous avez reçu votre première injection du vaccin Pfizer / BioNTech le 24 décembre. Le même jour, et dans le cadre d’un Noël sans précédent, la vaccination a également commencé dans deux autres pays de la région: le Chili et le Costa Rica.

Au Chili, le premier vacciné était également un agent de santé, tandis qu’au Costa Rica, la vaccination a commencé dans l’un des groupes de population les plus vulnérables contre le coronavirus: les personnes âgées. Les autorités ont averti que, malgré le début des injections, la garde ne devrait pas être abaissée avec précaution.

Quelques jours plus tard, le 29 décembre, c’était au tour de l’Argentine. Le pays sud-américain a également commencé avec le personnel de santé. Contrairement aux trois autres, l’Argentine a commencé avec le vaccin Spoutnik V de Russie.

Quelques jours auparavant, parallèlement au début de la vaccination aux États-Unis, les premières injections avaient commencé à Porto Rico.

Quelle est la situation de la vaccination en Amérique latine?

La situation dans le reste des pays est très variable. Certains ont déjà annoncé la date d’arrivée des premières doses qu’ils ont négociées ou les mois où ils prévoient de commencer les vaccinations. D’autres ont rendu public des détails sur les stratégies de vaccination ou les préparations pour recevoir et stocker les doses, mais sans donner de dates précises. Les plans se réfèrent dans certains cas aux vaccins que les gouvernements achètent directement et dans d’autres à ceux qu’ils espèrent recevoir dans le cadre du mécanisme international Covax, une alliance qui cherche à garantir l’accès aux vaccins.

Sur la carte ci-dessous, vous pouvez vérifier la situation de chaque pays de la région en matière de vaccination, selon les données publiées par les autorités. Les informations se réfèrent à l’initiation d’inoculations avec des vaccins approuvés, et non à l’application d’injections dans le cadre des essais de phase trois de certains des vaccins auxquels des pays de la région comme le Venezuela et le Brésil ont participé, entre autres.

Ici vous pouvez consulter plus de détails sur les informations disponibles sur le Brésil, la Bolivie, la Colombie, Cuba, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, l’Uruguay et le Venezuela.