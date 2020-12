COVID-19 :

. – Les États-Unis ont signalé mercredi un nombre record de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès, avant une réunion clé pour ce qui pourrait être le deuxième vaccin COVID-19 du pays à obtenir le feu vert.

Les conseillers en vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) se réuniront jeudi pour discuter du vaccin de Moderna et les responsables s’attendent à un processus d’autorisation d’utilisation d’urgence rapide, encore plus rapide que la semaine dernière pour le vaccin. de Pfizer.

Des centaines de travailleurs de la santé américains ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer, et de nombreux États ont annoncé qu’ils s’attendaient également à ce que les vaccinations des résidents des maisons de retraite commencent cette semaine. Et mercredi, la FDA a déclaré que les personnes qui administrent ce vaccin peuvent presser des doses supplémentaires hors des flacons s’il reste de la solution après avoir administré les cinq doses standard.

Politico a été le premier à signaler que certains pharmaciens ont découvert qu’ils pouvaient obtenir six, voire sept, doses de vaccin dans les flacons, chacune étant conçue pour fournir cinq doses de vaccin. Une porte-parole de la FDA a déclaré à CNN que l’agence était au courant du problème et “travaillait avec Pfizer pour déterminer la meilleure voie à suivre”.

“A ce moment, compte tenu de l’urgence de santé publique, la FDA conseille qu’il est acceptable d’utiliser chaque dose complète pouvant être obtenue (la sixième, ou peut-être jusqu’à la septième) de chaque flacon, en attendant la résolution du problème”, a-t-il déclaré. la porte-parole. “Cependant, puisque les flacons ne contiennent pas de conservateurs, il est essentiel de noter que tout produit restant qui ne constitue pas une dose complète ne doit pas être combiné à partir de plusieurs flacons pour en créer un.”

Plus de 2,9 millions de doses ont été attribuées aux États pour les premières doses du vaccin Pfizer, selon une liste publiée mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Un autre plus de 2,9 millions sera disponible pour les deuxièmes doses environ 21 jours plus tard.

Les premiers clichés et un éventuel feu vert pour Moderna sont autant de bonnes nouvelles. Mais la pandémie aux États-Unis est encore loin d’être terminée et est plus brutale que jamais.

Des chiffres décevants ont été enregistrés partout mercredi: les infections et les décès à covid-19 les plus élevés jamais signalés en une seule journée, et le nombre le plus élevé d’hospitalisations au covid-19 que le pays a connu depuis le début de la pandémie.

Plus de 247 000 nouveaux cas ont été signalés. Plus de 113 000 Américains sont hospitalisés avec le virus, selon le COVID Tracking Project. Et plus de 3600 décès ont été ajoutés au nombre de morts dans le pays.

“ Toujours dans une partie dangereuse et critique ” de la pandémie

Bien qu’il y ait eu des progrès pour ralentir la propagation du virus dans le nord et le centre des États-Unis, selon le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, les cas continuent d’augmenter dans les États les plus peuplés.

Selon les rapports envoyés aux États par la task force et obtenus par CNN.

Et maintenant, les Américains ont de grandes décisions à prendre: les vacances à venir pourraient contribuer à alimenter une nouvelle vague de cas, d’hospitalisations et, inévitablement, de décès, si les gens choisissent de voyager et de se revoir. Malgré un avertissement du CDC avant Thanksgiving demandant de ne pas voyager, plus de quatre millions de personnes ont passé les vacances loin de chez eux.

En Californie, où les responsables de la santé du comté de Los Angeles continuent de signaler un nombre vertigineux de cas, le directeur des services de santé, le Dr Christina Ghaly, a attribué l’augmentation aux résidents qui se sont rassemblés pendant la pause de Thanksgiving. malgré les appels répétés à rester à la maison.

Et le pire reste à venir, a ajouté Ghaly, affirmant que “nous sommes encore dans quelques semaines très difficiles au moins, et potentiellement jusqu’en janvier”.

Les gouverneurs du Nord-Est et du Midwest ont publié cette semaine un message vidéo encourageant les résidents à «doubler» les mesures de sécurité et à reconsidérer leurs projets de vacances.

“Si vous prévoyez de voyager ou de rencontrer d’autres ménages pour les vacances, nous vous exhortons à reconsidérer”, ont déclaré les gouverneurs. “Une seule infection peut provoquer une épidémie dans votre communauté, ce qui pourrait submerger nos hôpitaux et vous mettre en danger, vous et vos proches.”

Dans l’espoir d’aider à réduire la propagation pendant les vacances, le juge du comté d’El Paso, Ricardo Samaniego, a annoncé des couvre-feux de 22 h à 5 h du 23 décembre au 26 décembre et du 30 décembre au 4 janvier.

“Ce que les gens doivent savoir, c’est que nous sommes toujours dans une partie dangereuse et critique de cette pandémie, et des dizaines de milliers de vies américaines sont en jeu”, a déclaré mercredi l’amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé du ministère de la Santé et des Services. Humains.

“Si vous pouvez éviter de voyager, c’est une bonne mesure”, a-t-il ajouté.

Plus de tests covid-19 ont été autorisés à domicile

Pendant ce temps, la FDA a également émis mercredi une autorisation d’utilisation d’urgence pour un autre test à domicile de covid-19, le test à domicile de la carte BinaxNOW Covid-19 Ag d’Abbott.

Le test est autorisé pour une “ utilisation à domicile sur ordonnance avec des échantillons d’écouvillon nasal auto-collectés auprès de personnes de 15 ans ou plus soupçonnées d’avoir le COVID-19 par leur fournisseur de soins de santé dans les sept premiers jours suivant l’apparition du symptômes », a déclaré l’agence dans un communiqué. Les adultes peuvent prélever des échantillons pour les jeunes enfants.

Abbott a déclaré que le nouveau test coûterait 25 $.

“La FDA continue d’autoriser les tests COVID-19 qui donneront à plus d’Américains l’accès à une plus grande flexibilité et à des options de test”, a déclaré le commissaire de la FDA Stephen Hahn dans un communiqué.

Cela vient un jour après que la FDA a également accordé une autorisation d’utilisation d’urgence à un test en vente libre de 30 $ effectué par Ellume que les gens peuvent emporter chez eux et faire eux-mêmes.

Mercredi, Giroir a déclaré qu’il y aurait probablement plus de bonnes nouvelles de la FDA bientôt sur “d’autres tests à domicile qui ne sont pas exactement du type OTC mais qui sont dans le même stade.”

“Vous verrez que de plus en plus de tests sont autorisés, puis ils augmenteront très prochainement dans la première partie de l’année”, at-il ajouté.

La FDA enquête sur une réaction allergique au vaccin

La FDA enquête également sur une réaction allergique subie par un travailleur de la santé de l’Alaska qui, selon les médecins, a reçu le vaccin Pfizer mardi et s’est senti rincé dans les 10 minutes, puis a signalé des symptômes, notamment un essoufflement et une fréquence rapide. cardiaque.

L’affaire est la première réaction allergique au vaccin signalée aux États-Unis, mais les responsables disent s’attendre à une réaction occasionnelle et sont prêts à traiter toute personne qui en est atteinte.

L’agent de santé, une femme d’âge moyen, n’avait aucun antécédent connu de réaction allergique grave aux vaccins, ont déclaré mercredi ses médecins.

«Environ une personne sur un million qui reçoit un vaccin peut avoir une réaction allergique grave au vaccin», a déclaré le Dr Paul Offit, membre du comité consultatif du vaccin de la FDA, à CNN. “Ce que nous devons découvrir, c’est ce qui semble spécifiquement induire cette réaction allergique.”

L’affaire est quelque chose sur lequel les responsables de la santé devraient enquêter, a déclaré Offit.

«Actuellement, la recommandation du CDC est que si vous avez déjà eu une réaction allergique sévère à un produit médical injectable, vous ne devriez pas recevoir ce vaccin», a-t-il déclaré. «Si vous avez des antécédents de réactions allergiques sévères, vous devez vous faire vacciner, mais vous devez attendre 30 minutes dans la région pour vous assurer de pouvoir recevoir l’injection d’épinéphrine qui fera disparaître ces symptômes.

“Si vous n’avez jamais eu de réaction allergique grave, vous devez attendre 15 minutes pour la même raison.”

