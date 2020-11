COVID-19 :

La deuxième vague de COVID-19[feminine continue de frapper les principaux pays européens, en particulier des pays comme Russie Oui Allemagne, qui atteignent nouveaux records des contagions, tandis que dans Italie Ils se sont enregistrés plus de 600 morts le dernier 24 heures.

Russie

Russie enregistré le dernier jour 21 mille 983 nouveaux cas de COVID-19[feminine, une nouveau record quotidien depuis le début de la pandémie, ont rapporté ce vendredi les autorités sanitaires du pays. De plus, après les dernières 24 heures, ils sont morts 411 patients, portant le nombre de morts de la pandémie à 32 443.

Moscou il reste le principal foyer de la maladie dans le pays. Dans la capital russe ont été détectés au cours des dernières 24 heures 5 mille 974 nouveaux cas Oui 70 patients sont décédés.

En ce moment Russie occupe le cinquième place mondiale par le nombre de cas détectés, dépassé de États Unis, Inde, Brésil Oui France.

Allemagne

Les autorités allemandes ont affiché un nouveau record de 23 mille 542 nouvelles infections avec coronavirus le dernier 24 heures, 1676 de plus que jeudi, Y 143 ci-dessus record d’infections quotidiennes enregistrées samedi dernier, selon les données de l’Institut Robert Koch mis à jour à minuit dernier.

Le nombre total de points positifs depuis l’annonce de la première contagion dans le pays fin janvier s’élève à 751 mille 95, avec 12200 morts, 218 au cours des 24 dernières heures.

Lundi prochain, le chancelier, Angela Merkel, rencontrera à nouveau les chefs de gouvernement des Etats fédérés pour faire un premier bilan de l’efficacité du nouvel arrêt de la vie publique en vigueur depuis le dernier jour 2 pour tout le mois de novembre et évaluer si les nouvelles restrictions sont suffisantes pour arrêter l’évolution de la pandémie.

Italie

Un Italien sur 60 a contracté COVID-19[feminine, un pourcentage qui suppose qu’il y a 1 million 66 mille 401 habitants Italie infecté à ce jour.

Un chiffre «énorme», le commissaire nommé par le gouvernement en cas d’urgence, Domenico Arcuri, tandis que le Exécutif étudie d’éventuelles fermetures au niveau régional.

Italie enregistrement 636 décès pour le coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, le pire chiffre depuis avril dernier, alors qu’il a détecté 37978 nouveaux infections Malgré ces données, Arcuri Il a indiqué qu’il apparaît que “la courbe de contagion semble enfin commencer à s’aplatir”, mais qu’il faudra de la patience.

Concernant les mesures restrictives, Arcuri Il a souligné que «le virus a atteint toute l’Italie, mais l’Italie n’est pas tout à fait la même. C’est pourquoi nous avons besoin de différenciations, de mesures non uniformes comme celles qui ont été introduites ».

Pour le moment, la possibilité d’un arrêt national semble s’éloigner, mais le Gouvernement italien évalue que de nouvelles régions telles que Campanie qui sont à l’appel zone jaune, et sans restrictions particulières, rendez-vous dans la zone rouge en raison de l’état de votre système de santé. Actuellement sous confinement léger, seulement Vallée d’Aoste, Lombardie, Piémont Oui Calabre.

Espagne

Voyageurs arrivant à Espagne sans un PCR le refus du coronavirus peut être sanctionné par des amendes pouvant aller jusqu’à 6 mille euros (plus de 7 mille dollars), en plus de devoir subir un test rapide comme mesure pour garantir une mobilité sûre. «Ce sont de lourdes amendes, des amendes dissuasives, pas avec des intérêts de recouvrement», a prévenu ce vendredi la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya. Le ministère de la Santé exigera un test PCR négatif effectué 72 heures avant l’arrivée afin de voyager en Espagne depuis des pays ou régions à l’étranger considérés à risque en raison d’une incidence élevée d’infections.

Espagne inscrit ce jeudi 19 mille 511 nouveaux cas de coronavirus, 7 759 dans 24 heures, portant le nombre d’infections depuis le début de la pandémie à 1 million 437 mille 220 et le nombre de décès à 40 mille 461, c’est-à-dire, 356 décédés plus d’un jour avant.

Belgique

Les autorités sanitaires de Belgique estiment que 10 à 20% de la population belge auront des anticorps Sars-CoV-2 après la deuxième vague de courant, ongle proportion qui aidera à ralentir la transmission du virus mais cela rend impossible la réalisation d’une immunité de groupe sans vaccins.

Concernant la situation épidémiologique actuelle, Belgique présente une incidence cumulative de mille 232 nouveaux cas pour 100000 personnes au cours des 14 derniers jours, toujours l’un des plus hauts L’Europe , mais il continue d’améliorer ses données sur les coronavirus, avec une baisse hebdomadaire des infections de 48% et de 25% des hospitalisations. Les décès continuent d’augmenter, à 21% par semaine, bien qu’à chaque fois à un rythme plus lent et les autorités espèrent que ce chiffre se stabilisera également ou commencera à baisser dans le reste de la semaine.

Belgique, qui est devenu fin octobre le pays le plus touché L’Europe  En raison du coronavirus, il étend les restrictions depuis plus d’un mois, jusqu’à ce qu’il atteigne la situation actuelle il y a deux semaines, avec un couvre-feu nocturne, un télétravail obligatoire, un masque dans les lieux publics, la limitation des contacts sociaux et la fermeture des loisirs, de la culture , le sport et le commerce non essentiel. Les écoles rouvriront lundi prochain, après deux semaines de vacances en novembre, prolongées de COVID-19[feminine.

le Portugal

le Conseil des ministres du Portugal étendre à 191 comtés le couvre-feu qu’il a décrété lundi dernier pour 121 conseils, y compris ceux de Port Oui Lisbonne. Cette mesure prendra effet à partir de lundi prochain et sera en vigueur jusqu’au prochain 23 novembre, bien qu’il soit évalué sur la base des cas positifs de chaque région.

Cette imposition signifie que les voisins doivent rester chez eux du lundi au vendredi entre 23 et 5 heures, tandis que le week-end, ils ne pourront pas sortir entre 13 et 5 heures.

Les contagions continuent de monter en flèche le Portugal, qui jeudi a notifié 5 mille 839 nouvelles infections et 78 décès, dans les deux cas, le deuxième chiffre le plus élevé de la pandémie, et la pression sur les hôpitaux continue d’augmenter. Au total, depuis mars, le pays a accumulé 198 000 11 positifs et 3 000 181 décès.

Avec des informations d’.