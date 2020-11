COVID-19 :

À ce jour, l’une des grandes questions sur l’avenir de la pandémie de COVID-19 est de savoir si une personne reste immunisé à long terme après avoir été infecté par le SRAS-CoV-2. La science a pu confirmer quatre cas de réinfection dans le monde, auquel s’ajoutent de nombreux autres suspects. Peu, peut-être, pour les près de 38 millions de personnes qui ont eu un coronavirus dans le monde.

Il y a deux possibilités: qu’il existe une immunité relativement durable pour la plupart des personnes infectées. Ou que la deuxième fois qu’ils sont infectés, ils découvrent à peine qu’ils ont le SRAS-CoV-2 parce qu’ils développent un covid très léger ou totalement asymptomatique.

Mais les États-Unis viennent de tester le premier cas de réinfection avec des conséquences graves chez un patient de 25 ans. Le garçon, du Nevada, a été infecté en mars dernier, développant des symptômes légers depuis le 25. Il a été confirmé positif le 18 avril (il devait avoir une charge virale importante). Il s’est rétabli et a été PCR négatif deux fois.

Cependant, 48 jours plus tard, il était de nouveau malade. La fièvre et l’essoufflement sont venus. Il a développé une pneumonie et a dû être traité avec de l’oxygène à l’hôpital. S’agissait-il d’une réinfection ou, comme dans tant d’autres cas, avait-elle été réactivée après «n’avoir pas été complètement guérie»?

Deux variantes génétiques différentes

Lorsqu’ils ont effectué les premières PCR, ils ont sauvé les échantillons de ses voies respiratoires. Ils ont donc pu les comparer avec ceux du deuxième PCR. Et là, ils ont pu voir que la génétique du virus était différente entre avril et juin. Tout pointe vers le patient a été infecté par deux variantes différentes.

«Il existe encore de nombreux facteurs inconnus concernant les infections par le SRAS-CoV-2 et la réponse du système immunitaire, mais nos résultats indiquent qu’une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 ne protège pas nécessairement contre une infection future », souligne l’auteur principal de l’étude, Mark Pandori, du Laboratoire de santé publique de l’État du Nevada et de la Reno School of Medicine (États-Unis).

Si les auteurs, qui ont documenté le cas dans The Lancet, n’excluent pas l’hypothèse lointaine de la “ première infection mal guérie ”, ils sont enclins à penser que le jeune homme n’était pas protégé après avoir contracté le SRAS-CoV-2 la première fois. Peut-être en raison d’un développement insuffisant d’anticorps qu’ils n’ont pas pu mesurer après l’infection en avril, mais en juin, où la réponse immunitaire était comme attendue (en IgM et IgG).

Le patient n’avait aucune maladie sous-jacente ou des déficiences connues de son système immunitaire. Ils ne croient pas non plus que le virus ait eu la capacité, au cours du premier covid, de muter tellement que des mois plus tard, il continuerait dans le corps et deviendrait évident comme un virus “ différent ”, bien qu’il ne soit pas non plus jetable à 100%.

Une charge virale élevée la deuxième fois

Les auteurs de cet ouvrage ils n’indiquent pas comment le patient a été infecté dans les deux cas. A-t-il été surexposé la deuxième fois, peut-être confiant parce qu’il croyait avoir l’immunité? Pour Pandori, il y a de fortes chances que, pour une raison quelconque, il soit entré en contact avec une énorme charge virale.

L’expert considère qu ‘”il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un constat unique et ne permet pas de généraliser ce phénomène”. “Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, la possibilité de réinfections pourrait avoir des implications significatives pour notre compréhension de l’immunité COVID-19, en particulier en l’absence d’un vaccin efficace”, estime Pandori.

Le responsable de la microbiologie de l’hôpital Vall d’Hebron Tomás Pumarola estime qu’il y a un défi lorsqu’il s’agit de déterminer quand il y a réinfection: «Il est impossible de déterminer sérologiquement les réinfections (avec des tests sanguins). Le seul moyen est une PCR positive, c’est le seul marqueur, et que le patient est avec une PCR négative depuis longtemps.

Participant au Congrès national COVID-19, Pumarola explique que nous avons pris «bien sûr il y aura [reinfecciones], mais il faudra très bien les accréditer », car il y en a pour l’instant très peu.

Son collègue de CIBERESP / Ramón y Cajal Juan Carlos Galán explique dans le même contexte que dans chaque cas suspect, il est nécessaire de déterminer «que les séquences génétiques correspondent à des virus différents».

Peu de cas confirmés de réinfection

Ce rapport s’ajoute aux preuves croissantes de réinfection par COVID-19 génétiquement confirmée. Que signifient les cas de réinfection pour la santé publique et les efforts de vaccination pour arrêter la pandémie de COVID-19?

«Sur les quatre cas de réinfection étudiés à ce jour, aucun des individus n’avait de déficience immunologique connue », explique l’immunologiste Akiko Iwasaki, de la faculté de médecine de l’Université de Yale.

En raison du large éventail de plates-formes de tests sérologiques utilisées dans le monde, “Il est impossible de comparer les résultats d’un essai avec un autre.” De plus, “les taux d’anticorps dépendent en grande partie du temps qui s’écoule après l’exposition”, précise le médecin, également dans The Lancet.

Concernant les vaccins covid, cela pourrait être un “scénario de type grippal saisonnier”

C’est le deuxième cas d’un patient avec une covid sévère après en avoir eu un plus doux auparavant. «Il est important de garder à l’esprit que les cas de réinfection sont généralement détectés par les symptômes et orientés vers la détection de cas symptomatiques. Nous ne savons pas à quelle fréquence la réinfection se produit chez les personnes qui se sont remises de leur premier covid », dit Iwasaki.

Dans Espagne, quatre cas de réinfection présentant des caractéristiques similaires sont à l’étude. Deux d’entre eux, des médecins de Barcelone qui ont dû être admis à l’USI.

Par conséquent, concernant le vaccination, pourrait nous mettre dans un scénario similaire à la grippe saisonnière: leurs vaccins ne sont pas efficaces à 100%, car il existe différentes variantes et souches, et chaque année ils coexistent, avec une prédominance différente.

Cependant, ils sont prudents: »si notre patient est un cas de réinfection, il est crucial de noter que la fréquence d’un tel événement n’est pas définie par un seul cas: cet événement pourrait être rare. L’absence de séquençage génomique complet des cas positifs dans le monde limite les progrès nécessaires dans la surveillance de la santé publique », concluent-ils.

Immunité durable chez ceux qui développent des anticorps contre les pointes virales

L’une des théories qui pourraient expliquer certaines réinfections ou un manque d’immunité est basée sur l’idée qu’il y a des personnes qui ne développent pas un nombre suffisant d’anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 après avoir passé le COVID.

Les anticorps neutralisants empêchent le virus de pénétrer dans les cellules qu’il souhaiterait infecter pour se reproduire. Plus précisément, les anticorps qui fonctionnent comme du silicone dans une clé sont particulièrement intéressants. Au lieu de bloquer un verrou, ces anticorps s’adaptent au motif ou aux dents de cette clé, appelée protéine S (protéine de pointe). Une fois attaché, il ne peut pas entrer dans les verrous ACE2 des cellules saines.

Le fait est que, selon une équipe dirigée par Deepta Bhattacharya (Université de l’Arizona, États-Unis) dans l’immunité, les anticorps qui vont à la protéine S durent longtemps, une fois le COVID passé. Et, sûrement, après avoir reçu un futur vaccin contre le SRAS-CoV-2.

Selon cette théorie, qui élève l’immunité naturelle minimale après le passage de la maladie à sept mois, il y a une raison qui explique pourquoi peu d’anticorps sont détectés chez les personnes qui ont eu un covid léger. Plusieurs études ont indiqué que les anticorps se désintégraient dans le sang seulement deux ou trois mois après la maladie. Mais ce serait des mesures d’anticorps qui vont à une autre protéine du virus: pas le S, mais le soi-disant N.

L’étude de Bhattacharya se concentre sur 1000 personnes infectées en Arizona. Après une étude de séroprévalence qui a testé 30 000 volontaires, sur ce millier de volontaires, seuls 200 semblaient avoir réussi le covid. Ils avaient tous des anticorps neutralisants.

Cela pourrait expliquer pourquoi il y a des réinfections. Une réponse immunitaire inadéquate à la première infection, où des anticorps peuvent avoir été soulevés, en effet. Mais pas les bons.