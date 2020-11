COVID-19 :

(CNN espagnol) – Les scientifiques continuent d’étudier pourquoi certaines personnes atteintes de coronavirus développent des symptômes plus légers de la maladie et pourquoi d’autres développent des tableaux cliniques plus complexes.

La recherche étudie tout, de l’influence de la charge virale à la question de savoir s’il existe un type de sang qui pourrait être plus susceptible de développer des symptômes plus graves de covid-19.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta analyse les résultats.

LIRE: Une étude européenne relie les gènes et le groupe sanguin au risque d’infection grave à coronavirus

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d'informations sur le nouveau coronavirus.

Des informations qui, nous l'espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous verrons les différents facteurs qui aident à expliquer pourquoi, bien que souffrant de la même maladie – dans ce cas le covid 19 -, les gens varient tellement dans l’intensité de leurs symptômes.

Donnant un échantillon de l’énorme quantité de connaissances acquises ces dernières semaines, un article récent du Washington Post met à jour certains concepts que nous avions décrits dans un épisode précédent qui tentait d’expliquer pourquoi les symptômes que présentent les symptômes varient tellement. les êtres humains infectés par le même virus.

En d’autres termes, pourquoi certaines personnes sont asymptomatiques, d’autres ont une toux légère ou des maux de tête, d’autres ont une fièvre et des frissons très élevés, tandis que certains souffrent d’une pneumonie sévère qui les conduit à l’unité de soins intensifs.

Gravité des symptômes chez les patients atteints de covid-19

Une donnée statistique qui n’a pas changé est celle qui se réfère à la proportion de la gravité des symptômes des patients atteints de covid-19.

Depuis qu’il a été documenté dans la première étude chinoise auprès de plus de 72000 personnes, il a été accepté – y compris les femmes enceintes infectées par le nouveau coronavirus – qu’environ 80% des patients dans les cas confirmés ne ressentent presque aucun symptôme ou en présentent une très légère intensité.

15% présentent des symptômes plus sévères avec des maux de tête sévères, une forte fièvre, une perte d’odorat, une faiblesse, des douleurs musculaires, une toux sèche très gênante et une sensation d’essoufflement.

Et 5% ont des symptômes beaucoup plus graves, développant une maladie compliquée par une défaillance de plusieurs organes, nécessitant une hospitalisation immédiate et des soins intensifs.

L’influence de la charge virale et des aérosols sur le développement des symptômes de la covid-19

Un élément étudié pour expliquer ces différences est la connaissance de la charge virale avec laquelle le patient a été infecté.

A cet égard, et bien que les études ne soient pas encore définitives, il a été postulé que la plus grande quantité de virus acquis par les agents de santé pourrait expliquer la gravité de leur maladie.

Le rôle que les aérosols – ou microparticules de sécrétions produites par la parole, les cris et le chant – pourraient avoir dans la cause d’une maladie pulmonaire plus grave est également en cours d’évaluation.

En effet, les aérosols, en n’étant pas filtrés par les poils du nez, auraient plus de chances d’atteindre les zones plus profondes des poumons avec le virus et de provoquer une maladie plus grave.

Une ligne de recherche très intéressante est celle qui tente d’analyser le sang des patients atteints. Afin de voir s’il existe un type de protéine qui peut prédire quels patients seront les plus touchés.

Cette discipline, appelée protéomique, cherche à savoir si 22 protéines sanguines, trouvées chez des patients très malades, pourraient aider à prédire le risque d’une personne touchée par le virus.

En d’autres termes, ne serait-il pas intéressant pour une personne de savoir par un simple test sanguin si elle présente un risque très faible ou très élevé de complications si elle est infectée par le virus?

La relation entre le groupe sanguin et le covid-19

Une autre ligne de recherche fait référence aux différences génétiques entre les personnes.

Une publication préalable récente a révélé, par exemple, que parmi 1 980 patients espagnols et italiens affectés par le COVID-19, deux gènes ont été identifiés qui les rendaient plus vulnérables aux complications respiratoires.

Le premier concernait le récepteur ACE2 et le second, la détermination du groupe sanguin.

À cet égard, il a été constaté que ceux qui ont le groupe sanguin A sont 50% plus susceptibles d’avoir besoin d’oxygène ou d’un respirateur s’ils sont hospitalisés.

Et les personnes atteintes de sang du groupe O ont un risque plus faible de complications.

Il a également été spéculé qu’ayant déjà eu des infections par les coronavirus qui causent le rhume, pourrait – de manière croisée – défendre les personnes qui ont des anticorps contre ces coronavirus.

Enfin, on ne comprend pas encore pourquoi les personnes âgées, et en particulier celles atteintes de maladies chroniques, sont les plus sensibles aux complications.

On ne comprend pas encore pourquoi le système de défense des personnes âgées réagit avec une telle intensité provoquant la soi-disant «tempête de cytokines».

Il ne fait aucun doute que dans les mois à venir, nous aurons des réponses à ces questions et à d’autres qui aideront à comprendre pourquoi les humains réagissent de manière si différente au même virus.

