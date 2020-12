COVID-19 :

Environ 10 millions de retraités reçoivent leur prestation en 14 versements annuels. La rémunération est perçue dans chacun des 12 mois et, en plus, deux primes extraordinaires sont incluses inclus dans l’article 31 du statut des travailleurs: l’un en juin et l’autre en décembre.

Mais la perception et le montant de la prime de Noël peuvent varier selon les conditions de chaque retraité. Par exemple, les surcoûts découlant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont calculés au prorata dans les salaires du reste de l’année, de sorte qu’aucun montant supplémentaire ne serait facturé au mois de décembre. Une autre possibilité pourrait être que le pensionné ait acquis cette condition avec l’année commencée, auquel cas le montant reçu serait inférieur.

Cependant, Le 25 novembre, le gouvernement espagnol a introduit une réduction de la prime de Noël qui touchera quelque 75 000 retraités. Cette diminution sera appliquée aux personnes à qui le Trésor saisit une partie de leur pension. Les réductions pourraient atteindre 400 euros, mais il faudra toujours respecter le salaire minimum interprofessionnel.

Quand sont-ils facturés et comment les réclamer s’ils n’ont pas été facturés?

La réglementation stipule que la sécurité sociale doit payer la prime de Noël supplémentaire entre le premier jour ouvrable et le quatrième calendrier du mois. Par conséquent, dans ce cas, ils devraient être reçus entre le 1er et le 4 décembre, bien que certaines banques anticipent et qu’il soit possible de recevoir le salaire supplémentaire à la fin du mois de novembre.

S’il y a un revers dans la perception de la pension, Le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations recommande d’effectuer, soit via le siège électronique, soit en se rendant à la Direction provinciale de l’Institut national de la sécurité sociale, une requête fournissant les données justifiant le bénéfice de la prime.