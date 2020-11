COVID-19 :

L’Espagne continue de lutter activement contre la deuxième vague de la pandémie. L’une des principales sources de contagion est liée à rassemblements sociaux. Pour cette raison, Chaque communauté autonome a établi une série de limites pour les réglementer, en distinguant cohabitant et non cohabitant, qui en règle générale n’ont pas de limitation.

Galice

En Galice, les rencontres ont été limités à un maximum de 5 personnes, tant qu’ils ne vivent pas ensemble à la même adresse.

Asturies

Les Asturies ont prolongé leurs limites jusqu’au 28 novembre en raison de la menace d’effondrement du système de santé. EnsuiteLe nombre maximum de personnes pouvant se rencontrer sur ce territoire est de six.

Cantabrie

Comme dans les Asturies, dans la région cantabrique, pas plus de six personnes peuvent se rencontrer. Cette mesure a été prise le 26 octobre, lorsque il a été décidé de réduire le nombre maximum de 10 à 6.

Pays Basque

La tendance générale de la plupart des communautés dans son environnement se poursuit et la le nombre maximum de personnes autorisées dans une réunion est de six.

Navarre

Jusqu’au 18 novembre prochain, le territoire navarrais voit ses mesures étendues pour empêcher la propagation du COVID-19. Donc, le nombre maximum de personnes autorisées dans une réunion est de six.

La Rioja

Tant dans les espaces publics que privés, Il ne sera pas possible de dépasser six personnes au maximum à La Rioja.

Aragon

Dans les trois provinces aragonaises, le nombre maximum de personnes autorisées dans les rassemblements sociaux est de six.

Catalogne

L’une des communautés avec les plus grandes restrictions, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, est la Catalogne, qui maintient les bars et les restaurants fermés. Dans le cas de réunions, le nombre maximum de personnes autorisées est de six, à la fois dans les sphères publique et privée.

Castille et Leon

C’est sans aucun doute la communauté avec les mesures les plus sévères dans ce domaine. Donc, dans des régions comme Burgos n’exclut pas l’enfermement total et dans le domaine des rassemblements sociaux, Les trois personnes ne peuvent être dépassées.

Madrid

La capitale espagnole permet réunions nocturnes de non-partenaires entre 00h00 et 18h00 heures aussi longtemps que ne dépassez pas six personnes.

Communauté valencienne

Comme la grande majorité des territoires nationaux, les rencontres sont limité à un maximum de six personnes.

Castilla La Mancha

Dans toutes les provinces de cette communauté autonome Les réunions de plus de six personnes seront interdites.

Estrémadure

Afin d’arrêter la propagation de l’agent pathogène, Estrémadure réduite de 10 à 6 le nombre maximum de personnes autorisées dans les réunions.

Andalousie

Les dirigeants andalous ont insisté pour que les réunions soient évitées, même à domicile. Si cela se produit, eLe nombre maximum ne peut excéder six personnes.

Murcie

Les autorités sanitaires de Murcie ont manifesté leur inquiétude face à l’augmentation croissante des réunions à domicile. La capacité maximale autorisée en eux ne doit pas dépasser six personnes.

les îles Canaries

C’est le territoire qui meilleure évolution épidémiologique présente dans notre pays. Malgré cela, de nouvelles restrictions ont été annoncées hier, et à Tenerife, les réunions seront limitées à six personnes pendant les 14 prochains jours.

Baléares

Bien que présentant une bonne situation, les îles Baléares suivent la “norme” générale imposée dans la grande majorité des communautés et les réunions ne peuvent excéder six personnes.