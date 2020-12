COVID-19 :

Le Ministre de la Santé, Image de balise Enrique Ruiz Escudero, a annoncé ce matin le réduction de 10 à 6 personnes pour les réunions de famille pour les prochaines vacances de Noël. Le reste des mesures Plan de Noël n’ont pas été modifiés, bien que la Communauté ait signalé restrictions dans cinq nouvelles zones de santé de base. Le directeur de la santé publique, Elena Andradas, a annoncé que le Andrés Mellado et Sanchinarro (Madrid), Felipe II et le maire Bartolome Gonzalez (Móstoles) et Getafe Nord (Getafe), souffrira des mesures de mobilité les 14 prochains jours.

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a annoncé jeudi en séance plénière de l’Assemblée de Madrid: “Je n’empêcherai pas les citoyens d’entrer ou de sortir de la région pour rendre visite à leurs familles”, après nouvelles propositions du Ministère de la Santé au Conseil Interterritorial du Système National de Santé soulevé mercredi, avec raison de l’augmentation des infections ces derniers jours dans le pays.

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a laissé la porte ouverte à chaque communauté pour modifier le plan de Noël afin de resserrer davantage les restrictions qui ont été soulevées au début, mais Madrid est clair à ce sujet. «Nous allons poursuivre les mesures que nous avons prises jusqu’à présent, car elles ont donné de bons résultats. Les magasins et les hôtels resteront également ouverts pendant les vacances de Noël “, reconnu Ayuso.

6 personnes lors de réunions de famille

Ça oui, Ayuso n’a pas exclu de prendre des mesures concernant les regroupements familiaux en raison du rebond des cas positifs qui s’est produit ces derniers jours dans la région. Enfin, la Communauté a décidé de réduire ce type de regroupement familial de 10 à 6 personnes. C’est la principale mesure annoncée ce matin par le ministre de la Santé, Image de balise Enrique Ruiz Escudero, lors d’une conférence de presse avec le sous-ministre de la Santé publique, Antonio Zapatero, et le directeur de la santé publique, Elena Andradas.

Entre les jours 23 décembre et 6 janvier, Madrid restera périmètre fermé, mais vous pouvez visiter la famille et les amis. le les rassemblements sociaux seront de 6 personnes et le couvre-feu, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où il sera entre 01h30 et 06h00; il sera imposé entre minuit et 6h00.

Pourcentage d’infections de 74% dans la Communauté

Le Ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a commencé la conférence de presse ce vendredi sur la situation épidémiologique dans la région: «Au niveau épidémiologique, les chiffres obtenus ces dernières semaines représentent une augmentation notable des cas. Des dates compliquées arrivent pour l’endiguement du virus et nous devons empêcher la propagation de la maladie “, a souligné.

«Nous ne voulons pas reculer. Le pourcentage d’infections est de 74%, inférieur à ceux enregistrés dans le pic maximum de cette deuxième vague au mois de septembre. L’incidence cumulée dans la Communauté de Madrid au cours des 14 derniers jours est de 214,5 cas pour 100 000 habitants “, Escudero a ajouté.

Restrictions pour Noël

«Nous demandons des engagements aux madrilènes depuis des semaines et nous voulons qu’ils comprennent que c’est maintenant qu’ils doivent respecter les mesures pour améliorer la situation. Nous avons dû prendre des mesures très douloureuses à cette époque. Nous risquons notre santé et celle de nos familles, c’est pourquoi nous avons décidé de modifier le plan de Noël », Dit Escudero.

«Les 24, 25, 31 décembre et 1er et 6 janvier, nous avons réduit les réunions de famille à 6 personnes issues de deux groupes familiaux. Dans ces réunions, c’est là que plus d’infections sont enregistrées, c’est pourquoi nous avons décidé de prendre ces mesures et Nous pensons qu’il est essentiel d’agir à cet égard. J’apprécie la générosité des actions de tout le peuple madrilène car nous devons être unis dans cette lutte contre le coronavirus ».

Utiliser le masque lors des réunions de famille

«Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un masque devrait être utilisé lors des réunions familiales de Noël car le risque de contagion augmente lorsque des personnes peu convaincantes se réunissent. Ils ne peuvent l’enlever que pour manger et boire. De la même manière, la distance de sécurité doit être respectée et il doit y avoir bonne ventilation. Ces mêmes mesures devraient être prises dans les secteurs de hostellerie. Ils devraient demander l’utilisation du masque lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent », a déclaré Escudero.

Couvre feu

“Le couvre-feu reste le même, c’est-à-dire qu’il sera imposé entre 00h00 et 06h00, sauf la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An, où il sera entre 01h30 et 06h00”, le conseiller a souligné.

Fermeture du périmètre

«La Communauté de Madrid restera fermée sur le périmètre entre le 23 et le 6 janvier, mais la sortie et l’entrée seront autorisées pour rendre visite à des parents et amis. En fonction de la progression de l’évolution du virus, les mesures nécessaires seront prises “Ruiz Escudero a conclu lors d’une conférence de presse.

Augmentation des cas de 16%

Le directeur général de la santé publique, Elena Andradas, a rendu compte de la situation épidémiologique à Madrid et dans les zones de santé de base: «Avec le suivi quotidien des cas confirmés dans la Communauté de Madrid, nous avons détecté à la fin de la semaine du 13 décembre qu’il y a une augmentation de 16% des cas par rapport à la semaine précédente. Nous avons détecté cette remontée le 8 décembre et est liée à une plus grande interaction sociale qui a eu lieu le dernier week-end de novembre ».

Cinq nouvelles zones de santé de base

«Il existe cinq zones de santé de base qui dépassent le seuil de 400 cas pour 100 000 habitants. Dans la commune de Madrid se trouvent les zones de Andrés Mellado et Sanchinarro. A Mostoles, les zones de Felipe II et le maire Bartolome Gonzalez, et à Getafe, la zone de Getafe Nord », Andradas a rapporté.

“Dans ces nouveaux domaines il y aura des mesures restrictives pendant 14 jours: de 14h00 le 21 décembre à 00h00 le 4 janvier. Ces restrictions de mobilité seront exemptées les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier ».

Concernant les zones de santé actuelles avec des restrictions: «La zone de base de La Elipa, montre une diminution de plus de 50%, de sorte que les restrictions dans cette zone prendront fin à 00h00 le 21 décembre. Dans le domaine de la santé de base La Moraleja, bien qu’elle montre une diminution des cas, n’atteint pas le niveau attendu, il est donc proposé de prolonger les restrictions jusqu’à 00h00 le 28 décembre.. Dans ce cas sera exempté des restrictions de mobilité les 24 et 25 décembre “, c’est fini Andradas.

Dans d’autres communautés

Dans autres régions les nouvelles mesures ont également été communiquées. La décision du Communauté valencienne, Quoi a décidé de se protéger pour ces vacances et ne permettra pas les voyages entre les communautés pour rendre visite à des parents et amis. Aussi réduit à 6 le nombre de participants aux rassemblements familiaux de Noël et le le couvre-feu est établi à 00h00 pour les jours de La veille de Noël et le réveillon du nouvel an.

Dans Catalogne, pour sa part, 10 personnes de deux groupes familiaux peuvent se rencontrer et les déplacements entre les communautés pour rendre visite aux familles et aux amis proches seront autorisés. Finalement le couvre-feu a été établi entre 01h00 et 06h00 pour les jours du réveillon de Noël et du Nouvel An, et entre 23h00 et 06h00 pour la nuit du 5 au 6 janvier.