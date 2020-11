COVID-19 :

Le consulat de Guayaquil et l’ambassade des États-Unis tentent depuis plusieurs jours de résoudre le renouvellement des visas de touristes et de non-immigrants. La déclaration de l’état d’alerte a fait que cette demande a été faite par Internet et non en personne pour éviter les contacts entre la population.

Renouvellement

La Le traitement des visas est suspendu en raison de la pandémie. Cependant, le chef de la section consulaire de l’ambassade des États-Unis, Gabriel Kaypaghian, a informé les médias que Vous pouvez commencer le renouvellement du visa américain car il n’est pas nécessaire de se rendre à l’ambassade en personne.

Les États-Unis ont décidé de prolonger le délai de renouvellement du visa expiré à 24 mois et non à 12 mois comme cela avait été fait précédemment. “Il s’agit de donner une opportunité aux personnes qui ont un visa expiré il y a plus d’un an”, a déclaré Kaypaghian.

“Depuis le 3 août 2020, l’ambassade à Quito et le consulat général à Guayaquil des États-Unis en Équateur Ils ont repris des services limités de visa pour les non-immigrants, y compris les renouvellements de visas qui répondent aux critères d’exemption de l’obligation d’entretien en personne », communique le site officiel de l’ambassade et du consulat américains en Équateur.