COVID-19 :

Le propriétaire du restaurant madrilène Don Giovanni, Andrea Tumbarello, affiche son rejet de la mesure annoncée ce vendredi par le gouvernement de la Communauté de Madrid de fermer l’hôtellerie à 21h00 pour lutter contre Covid. Tumbarello regrette que les administrations madrilènes “aient trouvé des compromis avec cette gauche” qui vont à l’encontre des intérêts d’un secteur gravement touché par la pandémie.

Question: Andrea, que pensez-vous des mesures que la Communauté de Madrid a adoptées lundi prochain?

Réponse: Eh bien, jusqu’à présent, j’ai été très reconnaissant au maire et au président de la Communauté, car nous nous sentons privilégiés. Mais ce que j’ai lu aujourd’hui est indescriptible. Est-ce que vous ne pouvez pas. À neuf heures du soir, cela n’a aucun sens. Est-ce qu’un contagieux à neuf heures de l’après-midi ou à onze heures? Rien ne change. Avant, ils nous permettaient de vivre, de travailler. J’ai 24 employés, tous déchargés. Je paie la sécurité sociale, je paie ma paie à temps, je paie mes fournisseurs … Cela signifie naufrage. La personne responsable de Covid n’est pas l’industrie hôtelière. Parce que sur l’AVE on voyage ensemble, dans l’avion on voyage ensemble, à El Corte Inglés il y a beaucoup de monde, on va au supermarché… Et ça n’a pas de sens. Je regrette vraiment que la Communauté de Madrid, que la mairie de Madrid, ait pris ces engagements avec cette mauvaise gauche. Qu’il veut nous couler, qu’il ne pense pas aux travailleurs que j’ai et que je continue de servir. Cela me semble une chose imprescriptible.

Q: Qu’est-ce que cela signifie que les restaurants doivent fermer à 21 h?

R: Supposons que nous ne puissions pas travailler la nuit. Supposons qu’aucun ne vienne. Il est inutile qu’ils disent qu’il faut s’habituer aux calendriers européens. C’est l’Espagne, monsieur. C’est l’Espagne. Et à neuf heures du soir, les gens … Commencez à sortir dîner! Et comme quelqu’un peut avoir des infections à neuf ans, il peut en avoir à dix ou onze ans. Ce n’est pas un endroit pour prendre un verre, c’est un endroit où toutes les règles sont respectées. Comme dans tous les restaurants de Madrid. Vous devez donc nous laisser vivre. Nous devons essayer de ne pas couler l’économie espagnole.

Q: Se sentent-ils isolés?

R: Oui, nous nous sentons isolés. Nous nous sentons très touchés et je ne comprends pas pourquoi, où en est la raison. Quand l’Espagne est sur le circuit gastronomique mondial, remerciez Dieu et remerciez certaines personnes. La gastronomie est très importante. J’ai des clients du monde entier. Et plus que moi, qui suis une personne privilégiée, mes collègues, qui ont trois étoiles Michelin, qui ont un public du monde entier qui vient ici pour manger. Et maintenant, ils ont la possibilité de nourrir les Espagnols. Et c’est prohibitif, car, à neuf heures du soir, fermer les cuisines … Il est impossible d’y penser en Espagne. Nous ne voulons pas changer. Nous nous en sortons très bien. Et nous nous sentons privilégiés, ayant la possibilité d’ouvrir jusqu’à onze heures. Bien que cela nous fasse mal, mais cela n’a pas d’importance, c’était compréhensible. A neuf heures du soir, personne ne le comprend. Il n’y a pas de public. A partir de la semaine prochaine, tous les restaurants de Madrid seront vides. Que dois-je faire avec les 24 personnes que j’ai ici, est-ce que je les envoie à l’ERTE? Et que dois-je faire avec mes clients qui veulent venir dîner? Ceci est une grande table d’amis. On ne comprend pas. Nous ne sommes pas les pires. Il y a des choses pires juste que … Je ne sais pas pourquoi, j’aimerais savoir. Pourquoi du gouvernement, pourquoi de la Communauté ils l’ont décidé. C’est une chose dont on ne peut pas discuter.

Q: Je vous vois excité, même …

R: Oui, oui… Je suis très excité, car Dieu merci, j’ai un matelas et je peux supporter. Mais beaucoup de mes collègues vont fermer le restaurant auquel ils ont consacré toute leur vie, tous leurs efforts, ceux de leur famille. Tout donner. Et pourquoi ça?

Q: Une autre des mesures qui ont été imposées dans l’industrie hôtelière est que les tables auront un maximum de quatre personnes …

R: Voyons voir, c’est le moindre de tout. Parce que je peux le comprendre. Vous faites deux tables, une de trois et une de deux … Il y a des familles qui ont cinq ou six enfants, ou qui viennent avec leurs parents, donc il y en a huit. Deux tables de quatre. Je peux le comprendre. Mais vous réduisez ma capacité. Vous me réduisez le temps … Vous réduisez tout. Tu me prends la vie.

Q: Cela signifie-t-il la fin de l’hospitalité?

R: C’est la fin de la vie. Nous nous sentons harcelés. «Tout est de la faute de l’industrie hôtelière» et ce n’est pas vrai et ce n’est pas vrai parce que, comme vous pouvez le voir, ici nous respectons toutes les mesures de sécurité. Je suis le premier intéressé. Vous entrez et nous mesurons votre température, nous vous donnons le gel désinfectant … Tout est super contrôlé. Mes employés passent leur test chaque semaine. Quand j’entre moi-même, je mesure ma température par respect. Bien que je sois convaincu que personne n’a la moindre idée de ce qu’est Covid. Covid n’est toujours pas contrôlé. Voyons maintenant ce qui se passe avec le vaccin. Mais je suis d’avis que si vous devez l’adopter, vous l’adoptez. Et c’est comme une grippe plus dangereuse. Il faut faire attention, il faut respecter, les masques, tout ce que l’on veut … Mais ce qu’ils nous font en ce moment, vraiment, personne ne comprend. Dieu merci, mon restaurant est plein ce soir, mais à partir de lundi, il ne sera pas complet et je continuerai à avoir mon personnel, car je ne vais pas les jeter ou les mettre dans l’ERTE. Et personne n’a pensé à aider l’industrie hôtelière. Ce qui intéresse le gouvernement, ce petit gouvernement, c’est qu’il vote pour lui, qu’il continue à voter pour lui. Puisse-t-il continuer à parrainer ceux qui lui donnent les voix: les paresseux. Je devais aider les entreprises, nous donnons des emplois. Que nous soyons ici en attente 24 heures, du moins ce qui me préoccupe, je suis en attente 24 heures. Mes employés n’ont jamais manqué de rien et ce n’est pas grâce au gouvernement. Il faut avoir des idées très claires. Je sais que cela peut m’affecter, mais je m’en fiche exactement, je ne suis pas un lâche.