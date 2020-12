COVID-19 :

Avec l’arrivée du lundi 21 décembre, les mesures contre le coronavirus dans la Communauté de Madrid changent, notamment en ce qui concerne les confinements. Comme l’a expliqué le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, vendredi dernier, Cinq aires de santé de base sont désormais en périmètre fermé après l’augmentation des infections enregistrées ces dernières semaines.

Les zones d’Andrés Mellado (district de Chamberí) et de Sanchinarro (Hortaleza) dans la municipalité de Madrid, Felipe II et le maire Bartolomé González à Móstoles et Getafe Norte à Getafe Ce sont les régions sanitaires annoncées comme étant touchées par les restrictions de mobilité dans la communauté. Ça oui, Il ne faut pas oublier le quartier de La Moraleja, à Alcobendas, qui en principe continue d’avant et reste confiné jusqu’au 28 décembre.

Ces mesures aura lieu au cours des 14 prochains jours, jusqu’au 4 janvier prochain, bien qu’une exception soit faite pour les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, comme l’explique la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas.

Changements dans la liste au cours des dernières semaines

Avec l’annonce susmentionnée et la prolongation de la morale pour sept jours supplémentaires, la liste des régions sanitaires confinées change. Il y a six zones touchées, tandis que La Elipa (Madrid), dans le quartier Ciudad Lineal, est hors liste. Dans son cas, car il a réussi à réduire ses cas de coronavirus de plus de 50% au cours des deux dernières semaines.

Concernant le Moral, Andradas a déclaré que “bien qu’il montre une tendance à la baisse, il n’atteint pas le niveau attendu”. En général, il y a un mécontentement face à la tendance dans la communauté, et cela se reflète par Escudero: “Les chiffres obtenus la semaine dernière montrent une légère augmentation des cas, c’est quelque chose qui nous inquiète et nous agirons au plus vite”.

Cependant, La semaine précédente, 11 zones de base et six communes ont pu revenir à la normale: Alicante, Castille La Nueva et Cuzco (Fuenlabrada), Daroca (Ciudad Lineal), Vicálvaro Artilleros, Collado Villalba Pueblo, Collado Villalba Estación et Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Alpedrete, Galapagar et Moralzar Orezal, Chinmenar de Villalone, Colón de Villal, Chinchón de Villal El Boalo, Pelayos de la Presa et San Martín de Valdeiglesias.

Quels sont les critères de la restriction de mobilité?

Les principales données examinées par le gouvernement régional sont l’incidence cumulée en 14 jours. Est pris en compte si elle est supérieure à 400 cas pour 100 000 habitants, l’incidence cumulée avec une tendance stable ou croissante et la contiguïté géographique qui facilite le contrôle périmétrique de la mobilité.

Pour les zones qui, sur la base de ces critères, doivent être confinées, Ils sont empêchés d’entrer ou de sortir sauf pour le travail, les soins médicaux, l’accès aux centres d’enseignement, l’accès aux banques ou aux assurances, pour des raisons juridiques ou administratives, ou assistance aux personnes âgées, aux mineurs ou aux personnes à charge.

Aussi D’autres limitations leur sont appliquées, comme la fermeture des aires de jeux, la réduction de la capacité des lieux de culte à un tiers, ou les horaires et les capacités qui affectent toute la communauté.