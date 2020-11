COVID-19 :

La Communauté de Madrid continue d’appliquer son modèle de restrictions pour les zones de santé de base. Le gouvernement autonome défend qu’il s’agit du meilleur modèle pour contenir l’avancée du coronavirus dans la région. C’est ainsi qu’il l’applique depuis deux mois, les espaces sanitaires qui subissent des confinements périmétriques étant revus chaque semaine.

Après la dernière mise à jour faite par l’exécutif ce vendredi, A partir de ce lundi 23 novembre, six zones de santé de base entament leur confinement périmétrique du fait que leur incidence actuelle est supérieure à 400 cas pour 100 000 habitants. Dans ces six zones, la mobilité est limitée pendant 14 jours et implique de ne pas pouvoir sortir ou entrer dans la zone de base sauf dans les exceptions prévues, comme aller au travail, aller dans un centre de santé ou assister les personnes âgées ou vulnérables.

Ces six nouvelles zones avec confinement périmétrique sont:

Nouvelles zones de santé de base avec confinement périmétrique

Dans la capitale de Madrid:

Vicálvaro–Artilleurs (Vicálvaro).

La Elipa (Ville linéaire).

Dans d’autres communes:

Alicante, Cuzco Oui Castille La Nouveau (Fuenlabrada).

La Moral (Alcobendas).

Ces six nouvelles zones sanitaires rejoignent d’autres zones et communes déjà fermées sur le périmètre et n’ayant pas fait l’objet d’une amélioration de 50%, et restent confinées pendant au moins une semaine de plus. La Communauté de Madrid a rapporté vendredi dernier qu’en principe les restrictions sont prolongées d’une semaine et que ce sera vendredi prochain lorsque le ministère de la Santé évaluera s’il annule ou maintient les mesures.

Les zones de base qui maintiennent les restrictions sont:

Zones de santé de base qui maintiennent le confinement du périmètre

Dans la capitale de Madrid:

Guzman le Bon (Chamberí).

Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira et Numancia (Pont Vallecas).

Daroca (Ville linéaire).

Pavones Oui Vandel (Moratalaz).

Infante Mercedes (Tétouan).

Autres communes:

Collado Villalba Pueblo, Collado Villalba Estación et Sierra de Guadarrama (Collado Villalba).

Majadahonda-Cerro del Aire et Vallée de l’Olive (Majadahonda).

Saint Jean de la Croix (Pozuelo de Alarcón).

Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo).

Morata de Tajuña.

Moralzarzal.

Alpedrete.

Galapagar.

Le Boalo-Cerdeda-Mataelpino.

Rucher d’Oreja.

Chinchon.

Villaconejos.

San Martín de Valdeiglesias.

Pelayos de la Presa.

Villarejo de Salvanés.

Également, Il y a sept zones de santé de base qui ce dimanche 22 novembre mettent fin à leur confinement périmétrique et à partir du lundi 23 elles retrouveront leur mobilité ayant eu des diminutions du nombre d’infections supérieures à 50%. Il y a sept zones de la Communauté de Madrid qui sont libérées:

Libération des zones de santé de base

Dans la capitale de Madrid:

Nunez Morgado (Chamartín).

Porte des anges (Latin).

vierge de Begoña (Fuencarral-El Pardo).

Villaamil (Tétouan)

Dans d’autres communes:

Peintres (Parla).

Quartier du port Oui Docteur Tamames (Coslada).