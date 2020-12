COVID-19 :

Ce lundi, la fermeture du périmètre de la Communauté de Madrid prend fin. Une fermeture qui a été approuvée le 20 novembre pour une période de dix jours, du 4 au 14 décembre pour éviter des milliers de déplacements à l’occasion du Pont de la Constitution cette semaine. En plus de l’ouverture de la communauté, deux zones de santé de base seront libérées de leurs restrictions: Guzmán el Bueno, dans la capitale, et Barcelone, dans la municipalité de Móstoles. Et est-ce que son incidence cumulée a chuté de plus de 50% au cours des 14 derniers jours grâce à ses limitations de mobilité.

Cependant, il y a encore deux zones qui ne subissent pas le même sort, les deux seuls qui continueront avec des restrictions dans la Communauté de Madrid. Il s’agit de La Moraleja, à Alcobendas, et du quartier de La Elipa, dans la capitale. Chez eux, leur incidence cumulée suit la sortie, les limitations de mobilité devront donc rester en vigueur, au moins pendant encore une semaine, jusqu’au 21 décembre, même si elles pourraient être prolongées encore si l’évolution épidémiologique ne s’améliore pas. Les mesures entreront en vigueur ce lundi 14 décembre à 00h00, en même temps que les restrictions tomberont dans les deux autres zones de santé.

Malgré la situation à La Moraleja et à La Elipa, les autres zones de santé de base de Madrid assouplissent leurs restrictions de mobilité, bien que cela ne signifie pas que les autres ne sont pas encore valides:

Mesures contre le COVID toujours en vigueur à Madrid:

– Groupes maximum de six personnes (cohabitant ou non cohabitant)

– Le couvre-feu demeure de 00h00 à 06h00.

– Les magasins devront continuer à fermer à 22h, tandis que les bars peuvent rester ouverts jusqu’à minuit, bien qu’ils doivent cesser de recevoir des clients une heure avant.

– Les les centres sportifs auront une capacité de 50%, avec des groupes maximum de six personnes et l’utilisation obligatoire d’un masque.

– La hostellerie doivent se conformer une capacité de 50% en intérieur et 75% en terrasses. La consommation de bar est toujours interdite.

– Centres commerciaux et magasins, 75% de leur capacité habituelle (sauf dans le cas des centres médicaux ou des pharmacies).

– La capacité chute à 50% en cas de casinos et tablaos, veillées et mariages, et lieux de culte.

– 75% de capacité dans les centres privés enseignement non réglementé, cinémas, théâtres, cinémas, musées, marchés, académies ou auto-écoles.

La communauté ouvrira ce lundi

La Communauté de Madrid mettra fin à la fermeture de son périmètre ce lundi 14 décembre. Avec elle, 10 jours de restrictions de mobilité en dehors de la région prennent fin, sauf pour des raisons justifiées, dans le but d’éviter des voyages pour de courtes vacances à travers le pont de la Constitution. Pendant ces jours, la Délégation gouvernementale à Madrid a déployé 4 500 agents de la Garde civile et 2 500 policiers nationaux qui ont contrôlé l’entrée et la sortie de la région.

Malgré les limitations de mobilité à l’extérieur de la province, le pont a été remarqué à Madrid avec des foules dans le centre de la capitale ou dans les zones de montagne. Les gens ont choisi de pouvoir visiter la ville pour voir les lumières de Noël ou ont choisi d’aller à la montagne pour profiter d’une journée de neige. De cette façon, les jours de repos ils commencent déjà à être remarqués dans une augmentation des infections dans la Communauté ces derniers jours, passant déjà mille. En réalité, Ce samedi, Madrid a notifié 2 567 nouveaux cas, 1 106 correspondant aux dernières 24 heures.

Avec ces données, la communauté augmente ses cas depuis trois jours consécutifs, ainsi que l’incidence accumulée dans la région. Aussi, le bilan de ce samedi C’est le plus grand nombre de nouveaux positifs pour le coronavirus depuis le 20 novembre dernier, lorsque la fermeture du périmètre de la communauté a été confirmée. 1 126 nouveaux cas ont été signalés ce jour-là. Le point positif est que les hospitalisations continuent de baisser.