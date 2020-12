COVID-19 :

La Communauté de Madrid ajoute quatre nouveaux domaines de santé de base aux restrictions en raison de l’augmentation des cas positifs de coronavirus. La capitale de notre pays fait face à une troisième vague de cas imminents, qu’elle tentera de contrôler avec de nouvelles mesures pour ces dates de Noël. Avec l’entrée de ces quatre nouvelles zones, il y en a déjà dix au total avec plus de limitations que d’habitude en dépassant 400 cas pour 100 000 habitants dans son incidence.

Les nouvelles zones de base qui rejoignent les restrictions sont, dans la ville de Madrid, la zone de base d’Aravaca -dans le district de Moncloa-Aravaca- et celle du général Moscardó -dans le district de Tetuán-; à San Sebastián de los Reyes, les zones de base de Reyes Católicos et Quinto Centenario se rencontrent. En outre, des restrictions sont maintenues dans les six autres zones: La Moraleja, dans la municipalité d’Alcobendas; Andrés Mellado, à Chamberí, et de Sanchinarro, à Hortaleza, tous deux dans la commune de Madrid; les quartiers de base de Felipe II et du maire Bartolome González, à Móstoles; et celle de Getafe Norte, dans la commune de Getafe.

Les restrictions resteront en place pendant 14 jours, de minuit ce lundi 28 décembre à 00h00 le lundi 11 janvier 2021, comme le rapporte la directrice générale de la santé publique, Elena Andradas. Cependant, il existe une exception pour l’une de ces zones, La Moraleja, à Alcobendas, qui aura des restrictions pour une semaine supplémentaire, jusqu’au 4 janvier, lorsque leur incidence sera examinée et leur dérogation aux restrictions sera évaluée.

Nouvel An, Nouvel An et Rois, les exceptions

Malgré le fait qu’à partir de ce minuit les entrées et sorties de ces zones de base à périmètre fermé ne seront possibles que pour des raisons peu justifiées, le ministère de la Santé soutient que, pendant les vacances, les restrictions à la mobilité disparaîtront des zones fermées. En d’autres termes, le 31 décembre et le 1er janvier, pour la célébration du nouvel an et du nouvel an; ou le 6 janvier, jour des Trois Rois, les citoyens de ces zones confinées pourront se déplacer librement et sans justification pour la visite de parents ou d’amis lors de ces fêtes, bien que toujours avec les mesures de sécurité appropriées, comme l’utilisation du masque ou la distance de sécurité.

De plus, la capacité d’accueil des lieux de culte sera réduite en raison de l’augmentation des cas. Lors des réveils et des funérailles, le maximum sera de 15 personnes si c’est dans des lieux ouverts, à l’extérieur. Ils seront réduits à dix personnes dans des lieux fermés. La capacité et les heures d’activité sont maintenues comme dans le reste de la région, généralement à 50%. Ces mesures s’accompagnent d’un renforcement de l’offre de soins et d’une surveillance épidémiologique dans ces agglomérations, intensifier la détection active des cas et des contacts étroits grâce à une augmentation des performances des tests diagnostiques.

L’incidence s’élève à 333 cas pour 100 000 habitants

Bien que la Communauté de Madrid soit à périmètre fermé du 23 décembre au 6 janvier -à l’exception des voyages au domicile de parents et d’amis-, les rassemblements sociaux à ces dates entraînent une augmentation considérable des cas d’autonomie. Le conseiller en santé communautaire a enregistré cette semaine dernière une incidence cumulée de 333 cas pour 100 000 habitants, bien qu’ils continuent d’exclure l’extension des restrictions pour le réveillon du Nouvel An, le maintien du couvre-feu de 1h30 à 6 heures “en raison d’une décision technique”.

«Nous essayons d’en faire un réveillon du Nouvel An différent, cela doit être pour contenir le virus. Nous devons faire en sorte qu’il n’y ait pas plus de six personnes (sur un maximum de deux groupes de coexistence) dans les maisons des madrilènes et cela devra être célébré d’une manière différente », a déclaré ce samedi le ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero. «Nous sommes actuellement dans la phase de plateau. L’incidence cumulée est de 333 cas, lorsque le pic maximal atteint lors de la deuxième vague (entre le 14 et le 20 septembre) était de 813 pouces, ajoute sur la situation de la Communauté de Madrid, qui a détecté près de 11000 nouveaux cas la semaine dernière -62,7% inférieur à celui enregistré dans le pic maximum de la deuxième vague-.