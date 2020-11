Coronavirus : Restrictions au Pays Basque: ce qui peut être fait, nouvelles mesures et modification du couvre-feu

COVID-19 :

Pays Basque a suivi la ligne marquée par la Navarre ou la Catalogne et a décidé de fermer tous ses bars et restaurants, ainsi que les salles de jeux. Sera hôtel exonéré ou services similaires et livraison à domicile, qui durera jusqu’à 21h00.

Le gouvernement d’Íñigo Urkullu a décidé de prendre cette décision après avoir observé la forte incidence de la pandémie dans ledit territoire, bien que pour le moment, ils n’ont pas eu recours à la demande de garde générale.

Le couvre-feu est avancé

Cette nouvelle mesure, qui sera valable tout le mois de novembre, commencera à s’appliquer à partir de samedi. Également Le couvre-feu est avancé de 23 h 00 à 22 h 00 et le magasin fermera à 21 h 00., à l’exception des pharmacies et des stations-service.

«Les données ne sont pas rassurantes: On note une transmission communautaire croissante et inquiétante du virus au Pays Basque et dans nos environs. Une nouvelle action est impérative et il est impératif de le faire maintenant. Il est nécessaire de rompre fermement les chaînes de transmission du virus “, déclara le Lehendakari.

Malgré cela, il a expliqué que “il n’y a aucun risque d’effondrement imminent” du réseau de la santé, mais c’est une «menace imminente» d’une tension accrue dans les hôpitaux. Il a également souligné que ce sont des mesures pour “pouvoir arriver à Noël dans les meilleures conditions possibles”.

Pétition aux citoyens

Finalement, Urkullu a lancé un appel express aux citoyens être rigoureux dans le respect des nouvelles dispositions, sinon, la société serait «condamnée» à retourner au confinement en mars et avril.

“Je résiste au fait que la mesure devait être celle du confinement. Espérons qu’ils prennent effet. Je ne veux pas me mettre sur scène qu’ils n’ont aucun effet “, a-t-il assuré. Les autres mesures annoncées sont: réduire la capacité dans les temples à 35%, fin de tout activité culturelle à 21h00 suspension de sport de groupe dans tous les cas (hors concours professionnels) et fin de l’horaire de transport à 22h30