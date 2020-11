COVID-19 :

Le Ministre de la Présidence et porte-parole du Gouvernement, Meritxell Budó, a déclaré ce mardi que la Generalitat prendra ses “propres décisions” sur le plan qui sera appliqué pour célébrer les vacances de Noël face à la pandémie. Il a dit cela lors d’une conférence de presse télématique après le Conseil exécutif, après que le gouvernement a proposé de limiter les réunions tenues pendant les vacances de Noël à six personnes et un confinement nocturne entre 1h00 et 6h00 les 24 et 31 mars. Décembre, veille de Noël et réveillon du nouvel an respectivement.

Budó a soutenu qu’il s’agit d’un projet du gouvernement qui doit passer par le Conseil interterritorial et que le gouvernement l’écoutera, mais a défendu que la Generalitat a le “pouvoir” de prendre ses propres décisions en fonction de l’évolution des données épidémiologiques. “Nous allons aller, écouter et voir ce qui est proposé dans ce projet, mais nous avons la capacité de prendre nos décisions”, a-t-il soutenu, bien que Il n’a pas précisé s’il maintiendra sa position selon laquelle en Catalogne, 10 personnes peuvent se rencontrer à ces dates. et avec un couvre-feu jusqu’à 22 heures, au lieu de réunions de 6 personnes et d’allongement du couvre-feu comme proposé par le gouvernement de Pedro Sánchez.

Le porte-parole du gouvernement a souligné que ces derniers mois, l’exécutif catalan a décidé quelles restrictions et quelles mesures appliquer en Catalogne d’arrêter la deuxième vague du coronavirus, il considère donc qu’il devrait également être en mesure de prendre les décisions sur les limitations qu’il y aura pendant les vacances de Noël.

A déclaré que la Generalitat est sensible à ces dates parce qu’il est conscient que les gens veulent être avec sa famille, il assure donc qu’ils analyseront les données épidémiologiques au cas où les restrictions pourraient être assouplies ces jours-là et prendre des «mesures exceptionnelles».

“Nous sommes conscients, nous sommes sensibles et nous allons travailler pour que ces jours-là, nous puissions faire quelque chose de différent de ce qui est devenu habituel”, a-t-il soutenu. Demandé parr la nuit des rois et s’il y aura de l’équitation, a répondu qu’elle est toujours à l’étude mais qu’il faut garantir qu ‘”aucun enfant ne peut être laissé sans voir les rois de l’Est”.