COVID-19 :

L’Aragon régresse à nouveau en raison de la pandémie. La conseillère sanitaire de la communauté, Sira Repollés, a annoncé ce matin de nouvelles mesures car la région «a tracé une courbe ascendante ces dernières semaines». L’incidence hebdomadaire a doublé pour atteindre le 329 cas pour 100 000 habitants, conséquence des nombreuses infections quotidiennes enregistrées. “Il Mercredi nous notifions 700 infections, il Jeudi plus de 900, un chiffre très élevé, qui ne s’était pas produit depuis novembre, lors du troisième pic épidémique. Aujourd’hui vendredi, 838 cas et une positivité supérieure à 21% “, a précisé.

Nouvelles restrictions

Ripollés a rappelé qu’en fin d’année cette hausse avait été perçue, de nouvelles mesures ont donc été imposées le 2 janvier, grâce auxquelles ils ont pu ralentir la hausse. Cependant, ils n’ont pas été suffisants pour contrôler la courbe, et le prévisions pour les prochaines semaines sont “Continuer d’augmenter les cas en général”, qui a conduit l’exécutif régional à resserrer les restrictions. Es-tu quoi devrait entrer en vigueur samedi, se concentrer sur la réduction de la mobilité et avoir deux axes principaux: le confinement périmétrique des communes et la restriction des horaires dans les activités non essentielles:

– Enfermement périmétrique des communes de plus de 10000 habitants et avec une incidence cumulée sur sept jours supérieure à 250 cas pour 100000 habitants, confinant ainsi les communes suivantes: Saragosse, Huesca, Teruel, Calatayud, Utebo, Ejea de los Caballeros, Alcañiz et Tarazona. Cuarte de Huerva il n’atteint pas ce taux, mais on s’attend à ce qu’il le fasse «de façon imminente», il est donc également isolé. “Quelque 860 000 personnes dans la Communauté sont confinées, ce qui signifie que deux Aragonais sur trois, hommes et femmes, ont une mobilité limitée au niveau municipal.”

– Couvre-feu anticipé à 22h00, la circulation sera donc interdite à partir de ce moment jusqu’à 06h00.

– Limitation du groupement social maximum à quatre personnes, à moins qu’ils ne cohabitent.

– Réduction des horaires pour tout l’Aragon. Les fins de semaine, l’activité non essentielle (hôtels, restaurants et établissements commerciaux) doit se terminer à 18:00 heures. Cela signifie que du lundi au jeudi, la fermeture est maintenue à 20h00, tandis que du vendredi au dimanche, l’horaire est avancé. Ces jours-ci, les exceptions pour la culture et le sport seront maintenues.

Contrôles de capacité

En plus des mesures ci-dessus, Ripollés a également révélé qu’il «intensifierait» la contrôles de capacité dans les centres commerciaux “Pour la vérification du strict respect de la norme”. La capacité des centres commerciaux sera 26%. “Ils seront contrôles objectifs et exhaustifs au moyen d’un comptage personnel ou automatique des entrées et sorties », a expliqué le conseiller. «Nous pensons que c’est du vendredi au dimanche que les contagions s’intensifient dans les activités culturelles ou dans les commerces, alors que nous pensons que du lundi au jeudi il serait inapproprié de les appliquer aux activités. Dans tout les cas, Si les mesures ne donnent pas les résultats escomptés, nous proposerons d’étendre les heures à toute la semaine“, a ajouté.

Aragon ne demandera pas de confinement

«C’est un scénario d’ascension généralisée. La seule particularité est que, bien que les infections affectent toutes les bandes, l’engagement du système de santé est modéré. Sans aucun doute, avec cette augmentation des cas, la transmission finira par avoir un impact sur les revenus et on ne peut pas prendre de risques et attendez que cela se produise », a déclaré Repollés avant d’avertir que« nous ne savons pas quand le pic arrivera, mais les prochaines semaines seront difficiles ».

Cependant, malgré le fait que la situation commence à s’aggraver, Ripollés a souligné que l’Aragon n’est pas aussi mauvais que les autres communautés espagnoles, de sorte que la détention à domicile, pour le moment, n’est pas une option: «Nous pensons que nos ressources et décrets nous donnent la possibilité de gérer les mesures sans demander un placement à domicile, qui en tout cas est une compétence qui n’appartient pas aux communautés ». Ce qui est clair, c’est que les infections sont répandues dans tout l’Aragon.

Plus d’infections entre 20 et 55 ans

Ripollés a été accompagné dans la comparution de Francis Falo, directeur général de la santé publique, qui a convenu qu ‘«une semaine compliquée nous attend, puisque clairement nous sommes en une situation de montée épidémique». En ce sens, il a souligné que “L’employeur est communautaire, mais surtout entre 20 et 55 ans”.

D’autre part, Falo a recommandé réduire les contacts avec les groupes vulnérables “Pour éviter les chaînes de transmission qui pourraient les affecter.” «Nous avons une situation de transmission communautaire intense sur pratiquement tout le territoire, où les âges intermédiaires prédominent et c’est pourquoi les soins de santé ont diminué l’âge moyen des soins, mais nous savons que immédiatement après l’impact de la population d’âge moyen, il passe à des âges plus vulnérables», A condamné.

Vaccination

Concernant la campagne de vaccination, Ripollés a assuré qu’elle a commencé à un bon rythme, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables: “Nous avons terminé la première dose dans les résidences et nous commençons déjà la seconde”. De même, il a également commencé à administrer la première dose du Professionnels de la santé en soins primaires, un processus qui se terminera cette semaine et, ensuite, commencera avec les premières doses de utilisateurs hospitaliers dans les spécialités d’urgence, ‘061’ et ucis.