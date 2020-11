COVID-19 :

Le gouvernement d’Aragon a décidé de confiner les trois provinces de la communauté au périmètre autonome, commandez le fermeture de toutes les activités non essentielles à 20h00 et décréter le fermeture totale de toutes les activités sportives en salle et des salles de jeux et de paris.

Sira Repollés, Ministre de la Santé, l’a confirmé cet après-midi lors d’une conférence de presse. Cette décision est due à la situation de «risque extrême» par le COVID-19 dans lequel se trouve actuellement Aragon, qui enregistre plus de 1 000 cas cumulés pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours.

Donc, l’Ordre avec les nouvelles restrictions sera publié “demain ou après-demain” et il vise à restreindre “autant que possible” l’activité des citoyens à ce qui est “strictement nécessaire”, c’est-à-dire le travail, les soins et l’activité éducative.

Protection des citoyens

Pour le chou, ils viennent “quelques jours voire des semaines de plateau avec des données très élevées et une descente très lente. Une prévision qui déclenche toutes les alarmes, car le système de santé est très compromis. La tension est très élevée et nous devons protéger le système public et les citoyens. “

Activités non essentielles, parmi lesquels l’hôtellerie, le commerce et les activités culturelles sont inclus, ils doivent fermer à 20h00. Les activités d’exercice physique ne peuvent pas non plus être effectuées à l’intérieur, comme les gymnases, et les établissements dédiés au jeu sont fermés.

Limiter les contacts

«Il faut limiter la sortie du domicile à l’essentiel. Nous aurons le temps de reprendre l’activité sociale plus tard “dit le conseiller aragonais. En plus de ces limitations, il faut ajouter le confinement périmétrique par provinces, qui il s’ajoute à celui déjà établi pour les trois capitales et le reste de la communauté.

«Nous devons limiter nos contacts au milieu de travail et aux cohabitants. Les départs de domicile doivent être limités à l’essentiel. Nous aurons le temps de reprendre l’activité sociale plus tard. Nous avons besoin de l’aide de tous les Aragonais pour surmonter cette vague. Nous ne ferons rien sans la responsabilité individuelle “ajouta le conseiller.