COVID-19 :

Le gouvernement de Castilla y León se réunira demain d’une manière extraordinaire ordonner la fermeture de l’intérieur de l’hôtellerie, des centres commerciaux ou des gymnases. Nouvelles restrictions qui viennent dans le but de contrôler l’augmentation des cas après le passage de Noël et l’augmentation des rassemblements sociaux pendant les vacances. Le mois de janvier a commencé dans la communauté avec une augmentation constante de l’incidence cumulée dans la région qui inquiète les autorités. En fait, selon les données du ministère de la Santé, l’incidence de ce lundi est établie à 443,13 cas pour 100 000 habitants.

Quelques mesures que le gouvernement régional la semaine dernière J’avais déjà postulé dans des villes comme Palencia, Ávila et Segovia, qui étaient au niveau d’alerte 4 pour les cas positifs de coronavirus. Avec une situation de “Augmentation rapide”, les autorités veulent étendre ces restrictions à l’ensemble du territoire, en plus de augmenter les campagnes de vaccination dans la communauté -dès que les fournitures le permettent- ou poursuivre le dépistage de masse de l’ensemble de la population.

Les fermetures de centres commerciaux, de gymnases et d’hôtels -dans leurs locaux- entrerait en vigueur le mercredi 13 janvier prochain, à partir de minuit pour les 14 prochains jours, c’est-à-dire jusqu’à 23 h 59 le 26 janvier. Bien entendu, le Département de la Santé évaluera en permanence la situation avec laquelle il étudiera s’il faut maintenir les restrictions ou les lever avec l’avancement des jours et la situation épidémiologique.

En outre, La communauté continue avec une fermeture de périmètre pour le reste de l’état d’alarme, jusqu’au 9 mai. Le couvre-feu restera également jusqu’à la même date, avec la limitation de la mobilité de nuit entre 22h et 6h.

Hostellerie

Toutes les activités à l’intérieur des établissements seront fermées, par conséquent, La consommation ne sera autorisée que sur les terrasses extérieures, rejetant celles appelées «aquariums». L’activité n’est autorisée à l’intérieur que pour les services de livraison à domicile ou de retrait à l’établissement ou en véhicule. Aussi, rassemblements sociaux Ils ne peuvent excéder le maximum de six personnes.

Les services de restauration des établissements de les centres d’approvisionnement en carburant ou de chargement ou de déchargement ou les vendeurs d’aliments préparés sont exclus de ces restrictions, c’est-à-dire la fermeture des intérieurs. L’intention est de pouvoir permettre l’activité professionnelle de conduire et de transporter des marchandises ou des voyageurs.

La même chose se produira avec services de restauration intégrés dans les centres et services de santé, sociaux et de santé. Les activités de loisirs pour les enfants et les jeunes, les cantines scolaires et les services de cantine sociale sont inclus dans le règlement.

Gymnases

Installations sportives conventionnelles et centres sportifs Ils fermeront leurs portes dans les deux prochaines semaines pour tout ce sport qui n’est pas fédéré et de plein air. L’activité sportive est autorisée pour les compétitions et les séances d’entraînement qui mènent à des phases de promotion à des compétitions officielles régulières au niveau de l’État.

Les salles de paris et les établissements de bingo seront également fermés. Il n’est pas non plus autorisé d’entrer dans les stades ou dans tout type d’événement sportif, qui se poursuivra sans public.

Centres commerciaux

La seule exception pour les grandes zones commerciales sera en référence àMagasins de vente au détail d’aliments, de boissons, de produits et de biens essentiels, établissements de santé, centres ou cliniques vétérinaires, produits d’hygiène, librairie, presse et papeterie, carburant automobile, tabacs, équipements technologiques et de télécommunications, nourriture pour animaux, coiffeurs, pressing et blanchisseries, ou succursales bancaires.

Dans aucun des cas, il ne peut y avoir de personnes dans les espaces communs, tout comme les points de passage pour les entreprises qui resteront ouvertes. Les aires de loisirs, y compris les terrains de jeux ou les sites de moins de 2 500 mètres carrés, seront fermées.