COVID-19 :

Navarra resserre ses mesures pour la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. L’évolution de la pandémie n’a pas été comme prévu dans la région et il y a eu un rebond que le gouvernement régional ne veut pas perdre de contrôle. Pour cela, Il n’assouplira pas les restrictions les 31 et 1er comme il l’a fait la veille de Noël et Noël. Ainsi, les réunions de famille ces deux jours seront d’un maximum de six personnes issues de deux groupes de coexistence et le couvre-feu débutera à 23 heures, comme cela arrive dans le reste des dates.

La Direction de la Santé a pris cette décision après l’augmentation des cas détectés ces derniers jours, une tendance à la hausse «claire et évidente» qu’ils qualifient de «préoccupante». En réalité, l’incidence cumulée à 14 jours est à nouveau d’environ 200 cas après le 11 décembre dernier, elle est tombée à 179 positifs pour 100 habitants, le plus bas sommet des dernières semaines.

Augmentation de la positivité, de l’incidence et du nombre R

En outre, la positivité des tests diagnostiques est passée de 3,3% mardi dernier à 5,3% la veille de Noël et 7,1% hier. Il faut se rappeler que la positivité indique combien de tests sont positifs sur le nombre total de tests effectués et que l’OMS place l’indice à 5% pour déterminer si la pandémie est sous contrôle dans une région donnée. Finalement, le nombre de reproduction de base, qui indique le nombre de nouveaux cas causés par une personne infectée, est passé de 0,67 en milieu de mois à 0,92 mercredi dernier.

➡️ Le couvre-feu restera à 23h00 le soir du Nouvel An ➡️ Les réunions de famille seront de six personnes maximum ➡️ La fermeture du périmètre de la Communauté Forale ne sera pas levée – Actualités / Berriak – Gouvernement de Navarre (@noticiasgob_na) 26 décembre 2020

Pour cette raison, en raison de l’aggravation des différents indicateurs épidémiologiques, le gouvernement de Navarre a pris la décision, sur proposition des responsables de la santé, de ne pas assouplir les mesures prévues pour la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. L’objectif, précisent-ils de l’exécutif, n’est autre que de prévenir «autant que possible» les infections et «d’anticiper une nouvelle vague vers Noël».

Une troisième vague aurait des «effets majeurs»

L’explosion d’une troisième vague, selon le ministère de la Santé, aurait des «effets importants» en termes de vies humaines et un grand impact à tous les niveaux, sanitaire, économique et social. Navarra, ajoute-t-il, veut éviter d’avoir à “fermer des entreprises, réduire les capacités et revenir à des restrictions dépassées”.

Le durcissement des mesures aura son statut officiel dans un décret de la présidente régionale, María Chivite, qui sera publié ce lundi au Journal officiel de Navarre et entrera en vigueur immédiatement afin que les mesures soient décrétées pour le Nouvel An et le Nouvel An. Là où il n’y aura pas de changement, il y aura des règlements concernant la capacité et les limitations dans des secteurs tels que l’hôtellerie, les magasins, les spectacles, les résidences ou les sports.