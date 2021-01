COVID-19 :

Il coronavirus continue imparable en Espagne et les contagions ne cessent de monter. Pour cette raison, tous les communautés autonomes prennent de nouvelles mesures restrictives pour essayer d’arrêter les nouvelles infections et les décès dus au COVID-19. L’une des régions à annoncer de nouvelles règles ce dimanche a été le Communauté valencienne, Quoi a des réunions limitées qui ne conviennent pas à deux personnes et aussi, a décidé de confiner les principales villes pendant les week-ends et les jours fériés.

Cela a été annoncé cet après-midi par le “ président ” de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, lors d’une conférence de presse avec le ministre de la Santé, Ana Barceló, le sous-secrétaire, Monica Almiñana, et le secrétaire régional de la santé publique et du système de santé publique, Isaura Navarro.

Les nouvelles mesures Ils entreront en vigueur ce lundi 25 janvier et ils resteront, pour l’instant, jusqu’au 15 février prochain. A l’approche de cette date, les autorités étudieront si elles assouplissent les mesures ou si, au contraire, elles les resserrent.

Les gens limitent dans les rassemblements privés et sociaux

Dans la sphère privée, les rencontres de personnes issues de différents centres de coexistence sont interdites sauf exceptions, c’est-à-dire qu’à la même adresse, seules les personnes d’une même famille peuvent se réunir à l’exception de l’éducation des mineurs, des soins aux personnes âgées, des réunions professionnelles ou institutionnelles et des activités dans le domaine de l’éducation.

Dans le domaine social, tant en extérieur qu’en intérieur, les réunions ont été limitées à un maximum de deux personnes, sauf si elles sont convaincantes. En d’autres termes, seules deux personnes appartenant à des groupes de coexistence différents peuvent se réunir. Les mêmes exceptions sont maintenues que dans la sphère privée.

Confinement périmétrique autonome

Le confinement périmétrique autonome est étendu et la municipalité des villes de plus de 50000 habitants est décrétée pendant le week-ends et jours fériés. Valence, Alicante, Elx, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer et Vilarreal ce sont les municipalités concernées.

Le confinement du périmètre municipal Il entrera en vigueur à 15 h 00 le vendredi et se terminera à 6 h 00 le lundi suivant. Toutes ces mesures se traduiront par un arrêté du président de la Generalitat qui sera publié ce dimanche dans le Journal officiel de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Fermeture de l’hospitalité et couvre-feu

Les nouvelles restrictions annoncées ce dimanche rejoignent celles annoncées par l’exécutif régional le 19 janvier. Parmi eux, la Communauté valencienne a dû regretter le fermeture des locaux de l’hôtel depuis le 21 janvier dernier, sauf pour le service à emporter.

Les magasins non essentiels fermeront à 18 h 00., à l’exception de ceux dédiés à l’alimentation, aux pharmacies ou aux établissements de produits essentiels.

Il couvre feu Dans la communauté valencienne commence à 22h00 et se termine à 06h00

Finalement, La Generalitat a décrété la fermeture de toutes les installations sportives, à l’exception de celles dédiées aux athlètes professionnels.