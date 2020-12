COVID-19 :

Il reste moins d’une semaine pour lui début de noël et bien que le Ministère de la Santé et Conseil interterritorial du Conseil interterritorial du système national de santé ils ont établi un Plan de Noël avec des réglementations communes à toutes les communautés, ces derniers jours, en raison de l’augmentation des infections dans le pays, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a donné à chaque région carte blanche pour que chaque communauté retouche ce plan en fonction de sa situation épidémiologique.

Madrid réduit le nombre de réunions de famille de 10 à 6 personnes de deux groupes de coexistence, ainsi que le Communauté valencienne, où aussi l’entrée et la sortie ont été interdites de ceux qui allaient rendre visite à des parents et amis ou qui allaient entrer dans la Communauté pour passer la saison de Noël. Dans Catalogne, pour sa part, Les réunions de 10 personnes seront autorisées et le couvre-feu pour le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An a été fixé entre 1h00 et 6h00 du matin.

Le déplacement de proches ne sera pas autorisé

Une autre des régions à prendre la parole ces dernières heures a été Castille et Leon, qui Il autorisera uniquement les personnes qui retournent à leur lieu de résidence à entrer et à sortir de la Communauté, c’est-à-dire qu’il autorisera les déplacements entre parents, mais pas de vos proches, du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier. La fermeture du périmètre de la région est maintenue jusqu’au prochain 10 janvier.

Réunions de 10 personnes et couvre-feu jusqu’à 01h30

Dans la communauté castillane-león, cependant, oui Les réunions de 10 personnes seront autorisées les 24, 25, 31 et 1 janvier. Il couvre feu pour ces mêmes jours, il sera prolongé jusqu’à 01h30 du matin.

Les mesures seront revues le 2 janvier

Malgré l’annonce de ces mesures, le président de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Manueco, a annoncé que, en vue du 2 janvier, “La Junta de Castilla y León pourrait assouplir ou resserrer les restrictions fixées ce vendredi.” Si les restrictions devaient être assouplies, le castillan-léonais pourrait profiter d’un Épiphanie (6 janvier) moins stricte.