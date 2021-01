COVID-19 :

CoronaVac est le vaccin COVID-19 développé par la société biopharmaceutique basée à Pékin, Chine, Sinovac Biotech, qui est déjà utilisé ou sera utilisé en Chine, au Brésil, en Turquie, en Indonésie, au Chili et à Singapour. Les études sur ce médicament ont débuté début mai 2020 en Chine, confirmant une faible efficacité. Mais bien qu’il n’ait été démontré que 50,4%, l’efficacité pourrait augmenter considérablement dans les cas graves de coronavirus. Un autre de ses avantages est sa praticité, car il s’agit d’un vaccin stable aux températures de réfrigération et, pour cette raison, il est facile à distribuer.

Comment fonctionne le vaccin CoronaVac?

Sinovac utilise des virus inactivésCeux qui ne causent pas de maladie, mais fournissent des informations génétiques au système immunitaire, afin qu’il puisse identifier et combattre le virus.

Une fois le vaccin administré, les cellules immunitaires capturent ces virus inactifs et activent les lymphocytes, qui fabriquent des anticorps. À leur tour, ils stimulent la production et le recrutement de cellules du système immunitaire, qui à leur tour détruisent les cellules qui ont déjà été infectées par les virus fournis par le vaccin.

Les lymphocytes restent dans le corps et, face à une infection virale, ils réagissent immédiatement pour la combattre. Ce vaccin utilise une technologie d’immunisation traditionnelle, qui est utilisée pour lutter contre une grande variété de maladies. Son utilisation est sûre, mais elle présente l’inconvénient d’être très coûteuse à produire, car elle nécessite de cultiver une grande quantité de virus qui doivent passer par un processus pour être inactivé.

CoronaVac pourrait avoir une efficacité mitigée

Selon les derniers résultats d’essais cliniques publiés, Coronavac il a une efficacité de 50,38% et non de 78% comme l’ont montré les premières études. Dans tous les cas, le vaccin est toujours viable, puisque l’efficacité minimale qu’il doit avoir selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est de 50%.

Dans les essais des deux premières phases, impliquant 743 volontaires âgés de 18 à 59 ans, ils ont cherché à savoir si l’immuniseur était sûr et s’il pouvait provoquer une réponse du système immunitaire. Les résultats ont été que le vaccin il a généré une réponse immunitaire dans 97% des cas. Les anticorps ont été enregistrés jusqu’à 28 jours après l’application de la deuxième dose.

Alors que le taux d’efficacité du vaccin était nettement inférieur à celui d’autres immuniseurs déjà utilisés, tels que le vaccin Pfizer / BioNTech et Moderna, qui sont efficaces à 94 et 95%, certaines études ont montré des résultats mitigés.

Une étude réalisée au laboratoire d’immunologie de l’Instituto do Coração (Incor), au Brésil, a montré que pourrait offrir une protection élevée dans les cas les plus graves de COVID-19. L’institut brésilien a déclaré que, selon ces tests, le vaccin était efficace à 100% pour prévenir les cas graves de coronavirus nécessitant une hospitalisation.

Ricardo Palacios, le directeur de la recherche médicale de l’institut, a déclaré qu’on ne peut pas dire que ce vaccin éradiquera la maladie, mais Il aidera à contrôler la pandémie en réduisant les hospitalisations. Une étude menée en Turquie a montré des résultats similaires, concluant que l’efficacité du vaccin était de 91,25% dans la prévention des maladies symptomatiques en cas de COVID-19 parmi 1322 volontaires.

Sécurité et effets secondaires

D’après les données disponibles à ce jour, le vaccin semble sûr et fournit seulement quelques effets secondaires légers, comme une douleur dans la zone où le vaccin a été reçu et un mal de tête. Tous les patients se sont rétablis en 48 heures maximum.

Le taux d’événements indésirables parmi les participants aux études de première et deuxième phase variait entre 13% et 38%, selon la phase, la dose prise et le moment de l’évaluation. La sécurité du vaccin a également été évaluée au Brésil avec 9 000 volontaires. Les résultats publiés ont montré que 35% des participants ont eu des effets indésirables courants: douleur et gonflement dans la zone du vaccin, maux de tête et fatigue.

Pharmaceutical Butantan fabrique CoronaVac au Brésil

La société Butantan a commencé à fabriquer CoronaVac au Brésil. Il s’agit du premier vaccin contre le COVID-19 à être produit dans le pays, dont 46 millions de doses devraient être disponibles en janvier pour démarrer le plan de vaccination à São Paulo. 6 millions de doses supplémentaires seront importées de Chine.

Le gouvernement de l’État de São Paulo a fixé la date de début de la vaccination le 25 janvier. Les premières personnes à être vaccinées seront des professionnels de la santé, des personnes de plus de 60 ans, des groupes autochtones et des quilombolas, le nom des communautés d’ascendance africaine.

Le vaccin sera gratuit et le plan de vaccination vise immuniser 20% des 46 millions d’habitants vivant dans l’État à la fin du mois de mars. São Paulo aura également 4 millions de doses à envoyer dans d’autres États du Brésil.

Partagez ces informations sur le vaccin CoronaVac et laissez vos commentaires.