COVID-19 :

À moins d’avoir 65 ans ou plus, les policiers ne sont pas éligibles pour recevoir le vaccin COVID 19, mais malgré cela, la plupart des agents de notre région n’en veulent pas ou préfèrent attendre entre six mois et un an. .

Alors que des dizaines de milliers de personnes de 65 ans et plus attendent avec impatience le vaccin COVID 19, de nombreux agents des forces de l’ordre de notre région ne sont pas si pressés.

Le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw, déclare: “Lorsque nous avons découvert certaines des raisons n’étaient évidemment pas fondées sur la science, mais sur ce qu’ils ont trouvé sur Internet ou ce que quelqu’un leur a dit.”

Cette enquête demandée par la Florida Sheriffs ‘Association a révélé que dans le comté de Palm Beach, sur un total de 3 552 agents, 35,9% seraient vaccinés si 29,3% n’étaient pas vaccinés et 34,8% ne sont pas sûrs.

Compte tenu de ces chiffres, le shérif du comté a voulu donner l’exemple en appliquant le vaccin.

«J’ai besoin d’agents dans la rue et ceux qui travaillent dans les prisons doivent les vacciner pour leur propre sécurité, nous avons déjà eu trois personnes décédées».

Pour le shérif du comté de Martin, ces résultats ne sont pas une surprise

Le shérif du comté de Martin, William Snyder, a déclaré: “Ils prennent des risques sont de jeunes officiers qui n’ont pas peur des choses.”

Cependant, les huissiers appuieront toute décision prise par leurs agents. Le président de la Florida Police Union a été surpris par ces résultats. Pourtant, il demande au gouverneur de permettre aux policiers d’obtenir le vaccin avec la même priorité que les pompiers.

John Kazanjian, président de la Florida Police Union, déclare: «J’ai dit, que s’est-il passé? Comment nous sommes arrivés en dessous du service d’incendie qui m’a surpris. Nous devons être vaccinés, nous sommes confrontés au pire du pire.

Le président du syndicat a également souligné que dans le cas où un dirigeant serait infecté par le COVID et n’a pas voulu le vaccin, il y aura sûrement des conversations concernant la possibilité d’admissibilité ou non à l’indemnisation des travailleurs.