COVID-19 :

Les cours en présentiel sont suspendus en raison du coronavirus, mais la situation pourrait changer dans les semaines à venir. Président Nicolás Maduro a assuré qu’un plan est à l’étude pour que les élèves puissent retourner à l’école le mois prochain bien que cela dépendra des vaccins attribués aux enseignants.

Retour en février

Le gouvernement national veut garantir la scolarisation de tous les Vénézuéliens et étrangers vivant au Venezuela. L’indice de scolarisation reste à 80% dans l’enseignement initial, primaire et supérieur du système public. Si la mesure est approuvée, les élèves et les enseignants retourneront en classe, mais ils devront respecter les mesures de biosécurité.

“Nous avons été étudier le retour aux classes des étudiants vénézuéliens de manière partielle à partir de février. Espérons que nous aurons les vaccins pour février et que nous pourrons vacciner les enseignants, les enseignants et avancer dans un retour partiel, face à face et en toute sécurité des élèves dans le système scolaire vénézuélien », a déclaré le président.

Dimanche prochain, 17 janvier, la semaine d’assouplissement se termine, même si le retour de la quarantaine radicale est attendu dès lundi prochain. Le président annoncera la décision ce week-end après avoir analysé les dernières données sur les infections et les remèdes dans le pays.