COVID-19 :

Le coronavirus continue de faire des ravages sur la NBA. Deux nouvelles suspensions ont encore plus sonné l’alarme et il y aura une réunion d’urgence entre la plus haute instance de la compétition nord-américaine et le syndicat des joueurs, la NBPA. L’objectif de la réunion sera, pour l’instant, de discuter de nouveaux protocoles de santé après que les matchs qui jouaient les Pélicans contre les Mavericks (ce soir) aient été reportés parce que les Texans n’avaient pas les huit joueurs nécessaires pour le duel. Les Bulls-Celtics, demain mardi, ont également dû reporter pour des raisons similaires, qui dans ce cas affectent l’équipe que Brad Stevens entraîne.

De plus, les Directeurs Généraux des 30 franchises NBA auront une réunion par visioconférence dans les prochaines heures avec laquelle ils discuteront du moment actuel dans lequel se situe la compétition, qui compte positivement presque quotidiennement et est grandement affectée. à travers les quarantaines que les différents joueurs doivent traverser. Dans le cas des Mav, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Josh Richardson et Maxi Kleber purgeaient leurs verrouillages respectifs, et le positif de Kleber a fait que cinq autres joueurs (contacts étroits) doivent s’isoler, de sorte que les huit règlements n’ont pas été atteints ni avec l’annonce des débuts de Kristaps Porzingis, qui devra attendre pour créer ce cours.

Comme annoncé ces dernières heures, la NBA fait face à l’un de ses plus grands défis. Alors que la bulle Disney a contribué à mettre fin au cours de basket-ball 2020-2021, la troisième vague du coronavirus qui assiège le monde Cela a compliqué la continuité d’une saison également marquée par la pandémie, mais avec moins de restrictions car ils ne sont pas dans le même environnement. Les voyages sont revenus et les stades sont sans public, mais même l’utilisation constante et obligatoire de masques n’empêche pas là d’être positif au sein d’une compétition immergée dans un pays, Les États-Unis, qui évoluent désormais en chiffres vraiment effrayants: 4000 morts par jour. Cela a fait monter des voix timides à propos d’une possible suspension, un arrêt qui donne une certaine marge aux équipes pour se remettre. Cependant, l’intention de la NBA est de continuer et d’attendre que les eaux reprennent leur cours. La réunion prévue immédiatement sera, en théorie, pour discuter des nouveaux protocoles de santé.

Il y aura plusieurs réunions. Une aura lieu aujourd’hui et se tiendra entre la NBA et la NBPA pour discuter de nouveaux protocoles, qui comprendront moins de socialisation lors des entraînements et des matchs (câlins et célébrations diverses), diminuant le temps de pratique au tir, examen des comportements avant et après les réunions (restaurants …) et aussi l’utilisation du masque, qui aura plus de vigilance et deviendra plus strict. En outre, l’appel susmentionné entre les Directeurs Généraux aura lieu. Et enfin, demain mardi, il y aura un Conseil des gouverneurs, une réunion au cours de laquelle la NBA établira le plan d’action pour les semaines à venir et avec laquelle nous en apprendrons davantage sur la situation.